Lidé evakuovaní z české ambasády v Teheránu jsou v Praze

21. 6. 2025 – 17:41 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Lidé evakuovaní kvůli konfliktu mezi Izraelem a Íránem z české ambasády v Teheránu jsou v Praze a jsou v pořádku.

Českému rozhlasu to dnes řekl velvyslanec Vítězslav Grepl. O dočasném uzavření ambasády rozhodl ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) ve čtvrtek. V současné době podle mínění Grepla v Íránu už nejsou žádní Češi.

"Momentálně jsme přesvědčeni, že v Íránu není ani jeden český občan," řekl diplomat. V předchozích dnech ministerstvo zahraničí v cestovatelském systému Drozd evidovalo v Íránu několik Čechů. Podle Grepla lidé ale zemi kvůli tamní situaci sami opouští a dál podle něj platí doporučení do země necestovat.

Provoz českého zastupitelského úřadu v Teheránu přerušilo ministerstvo zahraničí z bezpečnostních důvodů spojených s vojenským konfliktem do odvolání. V pátek mluvčí ministerstva Daniel Drake ČTK řekl, že čeští diplomaté z ambasády jsou evakuováni v okolních zemích.

Podle Grepla lidé z ambasády odcestovali ve dvou skupinách do Ázerbájdžánu, přičemž v první byly ženy a děti, po nich následovala mužská skupina. Všichni se poté shledali v Baku, odkud v pátek ráno odletěli do Prahy.

V souvislosti s děním v Izraeli a Íránu Česko dnes současně vypraví podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) druhý repatriační let českých občanů z Izraele. Při předchozí evakuaci vládní speciál z Egypta v úterý přepravil do ČR 66 lidí, kteří se rozhodli opustit Izrael poté, co minulý pátek vstoupil do konfliktu s Íránem.

Konflikt mezi oběma zeměmi začal rozsáhlým úderem Izraele na íránské vojenské objekty a cíle spojené s jaderným programem. Odůvodnil to snahou zastavit vývoj íránské jaderné zbraně. Teherán tvrdí, že jeho jaderné aktivity mají nevojenský charakter. Od pátečního večera také Írán útočí na Izrael raketami a drony, zatímco izraelské útoky pokračují. Obě strany konfliktu udeřily i na civilní objekty a hlásí oběti. Íránská státní agentura Núr News s odkazem na íránské ministerstvo zdravotnictví dnes uvedla, že konflikt si v Íránu zatím vyžádal životy nejméně 430 lidí. Přesné počty obětí je ale obtížné nezávisle ověřit.