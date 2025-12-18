Zelenskyj: Lídři EU jsou jednotní, že je třeba vyřešit financování Ukrajiny
18. 12. 2025 – 15:33 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Vrcholní představitelé zemí Evropské unie jsou jednotní v tom, že nemohou nechat Ukrajinu bez odpovědi ohledně financování pro příští rok, řekl dnes novinářům v Bruselu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Jestliže jeho země nebude mít peníze, tvrdě ji to zasáhne a bude to mít vliv například i na objem její výroby dronů.
Ukrajinský prezident se dnes dopoledne osobně zúčastnil summitu EU, kde mají prezidenti a premiéři vyřešit právě financování pro Kyjev na roky 2026 a 2027. Rozhodnutí ohledně financí je podle Zelenského potřeba přijmout do konce tohoto roku. I předseda Evropské rady António Costa již před začátkem summitu uvedl, že summit neskončí, dokud tato otázka nebude vyřešena a lídři budou jednat klidně i tři dny.
"Ukrajina bojuje o život," řekl Zelenskyj na tiskové konferenci v Bruselu. Nechtěl uvádět podrobnosti, kterých všech oblastí by se nedostatek financí dotkl, nicméně "některé systémy čelí nedostatkům, existují systémy, které potřebují rakety," řekl. Ukrajina by se podle něj cítila mnohem jistější, kdyby bylo odsouhlaseno použití ruských zmrazených aktiv na reparační půjčku Kyjevu.
Zelenskyj uvedl, že nedokáže říct, zda se mu dnes podařilo přesvědčit belgického premiéra Barta De Wevera, aby ustoupil ve svých výhradách vůči použití takzvané reparační půjčky pro Kyjev. "Byla ta schůzka produktivní? Uvidíme," řekl. "Vedli jsme ale velmi dobrý rozhovor, rozumíme si," dodal.
Spojené státy jsou podle Zelenského tou zemí, která rozhoduje a která může skutečně zastavit Rusko. "Myslím, že se to může podařit prezidentu Trumpovi, Bůh mu žehnej, aby v tom uspěl," řekl ukrajinský prezident a zdůraznil potřebu vyvíjet další tlak na Moskvu. Zelenskyj se vyjádřil i o možnému členství Ukrajiny v NATO. "USA mají svou politiku, prozatím nás v NATO nevidí. Možná se jejich postoj změní. Možná si uvědomí, že ukrajinská armáda posiluje NATO," dodal.