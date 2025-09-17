Dnes je středa 17. září 2025., Svátek má Naděžda
Agáta Hanychová: "I kdybych neměla co žrát, nebudu uklízet"

17. 9. 2025 – 7:40 | Magazín | Jiří Rilke

Agáta Hanychová: "I kdybych neměla co žrát, nebudu uklízet"
zdroj: Profimedia.cz
Známá influencerka nehodlá ztrácet čas.

Agáta Hanychová s mopem nebo hadrem v ruce? Nechte si zajít, má na to lidi!

„Já říkám všude veřejně, že já si od svých 17 let platím uklízečku. A i kdybych neměla co žrát, tak nebudu uklízet,“ prohlásila rebelka bez sebemenšího uzardění pro eXtra.cz.

Pak ale dodala pointu, s kterou je poměrně těžké se přít: „Prostě ten čas, který někdo investuje do vytírání, já využiju jinak. Za tu dobu dokážu vymyslet něco, co mi vydělá víc peněz než vytřená podlaha, a nebaví mě to a nesnáším to.“

Stejně tak ji moc často nezastihnete s prádlem: „Mám problém se dotýkat vypraného prádla. Štítím se na to sahat, prostě to mám takhle,“ prozradila na sebe.

„Já peru a suším, ale pak přijde Aňa a ta to poskládá do komínku,“ vysvětlila.

Ano, pokud byste se chtěli zeptat, Aňa je ona zmiňovaná uklízečka. K Agátě prý chodí i třikrát týdně.

K péči o pořádek nevede ani své potomky: „Já ty děti mám hrozně rozmazlené. Což je moje samozřejmě chyba, ale moje děti úplně v pohodě jedí na gauči a pak tam prostě ten talíř nechají. Já je necepuji, protože chci, aby měly hezké dětství, s čímž tatínkové nesouhlasí, a já jsem zase ráda, že jedou občas k těm tatínkům, kteří je zase vycepují. Jsem ale jako vážně rozmazlující maminka,“ prozradila.

„Pro mě je důležitější s těmi dětmi něco zažít, než abych je nutila v neděli dopoledne si uklidit svůj pokoj,“ uvedla rozhodně. A s tím se opět dá přít jen těžko.

