Fotbalisté Sparty začali Konferenční ligu domácí výhrou 4:1 nad Shamrockem
3. 10. 2025 – 0:09 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Fotbalisté Sparty vstoupili do ligové fáze Konferenční ligy domácí výhrou 4:1 nad Shamrock Rovers.
V prvním poločase se gólově prosadili Lukáš Sadílek s Martinem Suchomelem a krátce po přestávce také Asger Sörensen. Za hosty snížil střídající Danny Mandroiu, ale poslední slovo měl v závěru střídající sparťanský kapitán Lukáš Haraslín, který se vrátil do hry po více než měsíci.
Pražané vyhráli doma i devátý soutěžní zápas v sezoně a ideálně se naladili na nedělní ligové derby na Letné proti obhájci titulu Slavii, před níž vedou tabulku o bod. Shamrock zdolali i potřetí, zkraje minulé sezony irský tým dvakrát porazili v kvalifikaci Ligy mistrů. Za tři týdny se svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho představí v Rijece.
Všech 36 účastníků Konferenční ligy tvoří jednu společnou tabulku, z níž 24 celků projde do vyřazovací části, z toho osm přímo do osmifinále. Každé z mužstev odehraje šest zápasů. Sparta i Shamrock se do hlavní fáze dostaly přes tři předkola, lídr české ligy startuje na podzim v Konferenční lize poprvé.
Pražanům chyběl ze zdravotních důvodů krajní záložník Preciado, naopak na lavičce začal Haraslín, který celé září vynechal vinou zranění. Letenští od začátku "zavřeli" soupeře na jeho polovině, brankáře McGintyho ale dlouho nedokázali přímo ohrozit. Mannsverk zpoza vápna dvakrát přestřelil, Kuchtova tečovaná střela z otočky skončila vedle.
Domácí skórovali z nenápadné akce ve 33. minutě. Lopes ve vlastním vápně zaváhal, čehož využil Rrahmani, který v pádu posunul míč před branku a Healy ho nestihl včas odvrátit před dobíhajícím a úspěšně zakončujícím Sadílkem. Devětadvacetiletý záložník skóroval za Spartu v soutěžním utkání poprvé od května a v pohárech se dočkal premiérového gólu.
V závěru úvodního dějství Sparta znovu udeřila. McGinty vyrazil Ševínského hlavičku po rohu Sadílka jen před sebe a pohotový Suchomel se zblízka nemýlil. Třiadvacetiletý záložník se zapsal mezi střelce ve druhém soutěžním zápase po sobě, do něhož nastoupil. Minulý týden se dvakrát trefil v domácím poháru do sítě divizních Karlových Varů.
Necelých pět minut po změně stran Letenští definitivně rozhodli. Sadílek s Birmančevičem nakrátko rozehráli roh a první jmenovaný "posadil" balon na hlavu dnešního kapitána Sörensena, který nedal McGintymu šanci. Dánský stoper se radoval z první soutěžní branky od dubna.
Birmančevič poté na gólmana nevyzrál střelou z úhlu. V 68. minutě naskočil do hry Haraslín. V 82. minutě Mandroiu povedenou ranou z otočky k tyči snížil, ale s vypršením základní hrací doby se ještě jednou radovali sparťané. Kuchta vyřešil brejk přihrávkou na Haraslína a ten skóroval do prázdné branky. V soutěžním ročníku zaznamenal třetí trefu. Sparta v této sezoně ve čtyřech utkáních Konferenční ligy třikrát vstřelila po čtyřech gólech.