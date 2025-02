Zázrak Markéty Konvičkové: Řekli jí, že nemůže mít děti. Pak se narodila dcera

Oblíbená zpěvačka už se pomalu vzdala naděje, ale nakonec přišel zvrat, který jí dodal novou sílu do života

Zpěvačka Markéta Konvičková dorazila do pořadu eXtra Host magazínu eXtra.cz a během rozhovoru přišla řeč i na životní výzvy a nelehké situace. S takovými má zpěvačka bohužel plno zkušeností, protože, jak možná víte, je těžce nemocná – má v těle malé nádory, které není možné odstranit. Nezabijí ji, ale pokud lidstvo nepřijde s novou převratnou léčbou, nejspíš bude muset do konce života chodit do nemocnice, brát hormony a podobně.

Právě kvůli této nemoci ji též lékaři řekli, že nemůže otěhotnět. Její dcera se nicméně vůbec nenechala rozhodit žádnými doktorskými prohlášeními a přišla i tak na svět. "Mateřství, já mám pocit, že úplně přetočí svět. V podstatě já jako osoba neexistuju, existuje jen jeden středobod vesmíru, kdy jdou úplně stranou tvoje potřeby, tvoje kariérní momenty. Nebo já to tak aspoň mám. Strašně si to užívám, zvolnila jsem a naučila se říkat ne. Je to sranda. Jsou jí čtyři a čtvrt roku, je to brepta, fakt týpek a strašně se těším na to všechno, co nás spolu ještě čeká,“ zářila Markéta, když přišla řeč na rodičovství a dceru Amálku.



První chvíle hned po porodu ale prý nebyly úplně snadné – hlavně kvůli zdravotním nesrovnalostem a problémům, kvůli kterým musela i na operaci a podobně. A zpočátku byl prý i trochu problém s motivací, který ale právě vyřešila dcera už svou samotnou existencí: "Abych tady byla pro tu Amálku, abych byla schopná se o ni postarat, a bylo to takové trochu náročné. Hlavně kvůli mně a mým zdravotním potížím. Ona byla ta, díky komu já jsem měla tu sílu a energii vždycky vstát z postele a říct si: 'Jo, má to smysl, jsem tady, bojuj'," řekla Markéta.



