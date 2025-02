Jako z pohádky: Nadšená Dara Rolins si bere Pavla Nedvěda. Má ale i strach

Zpěvačka prozradila, že byť je ze vztahu s bývalou fotbalovou hvězdou nadšená, má i jisté obavy.

Vztah jako z pohádky. Slovenská zpěvačka Dara Rolins chodila tři roky s českou fotbalovou hvězdou, držitelem Zlatého míče a někdejším viceprezidentem fotbalového Juventusu Pavlem Nedvědem. A Nedvěd se nakonec odhodlal do toho praštit: Na Nový rok požádal Daru o ruku, doprovodil to patřičně tučným zásnubákem a radost byla na světě, čímž se Dara samozřejmě hned utíkala pochlubit na Instagram.

Daře je (stejně jako jejímu nastávajícímu) už 52 let, není tudíž s žádným podivem, že už má nějakou tu vztahovou zkušenost za sebou a zkrátka dobře ví, co vlastně chce: „Jsou věci, které zažiješ a nechceš opakovat. Život ruletu míchá opravdu velmi divoce a častokrát se stane, že se dostaneš do situace, kde potom boucháš hlavou o stěnu a říkáš si – sakra, tady už jsem byla,“ prohlásila pro slovenský web Topky. Škoda jen, že nebyla o něco konkrétnější v tom, čeho se vlastně přesně obává.

„Důležité je poslouchat své srdce, protože když člověk začne příliš kalkulovat a přemýšlet hlavou a vyhodnocovat, co se mu hodí z různých jiných důvodů, než z těch obyčejných – to znamená láska a srdce, tak se to potom vždy nějakým způsobem po*ere,“ prohlásila Dara v apelu, se kterým se rozhodně dá souhlasit. Jistá úroveň praktického, logického uvažování je samozřejmě potřeba v každém vztahu, ale jakmile přijde situace, kdy naopak vztah nenabízí nic jiného než suchou, strnulou logiku, nevěstí to nic dobrého. Že by se snad Dara bála právě něčeho takového?

„Neexistuje recept na správný vztah nebo lásku, můžeme si ji jen přát a užít, protože nikdy nevíme, jak dlouho bude trvat,“ dodala nakonec.