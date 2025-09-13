Zázračné polštáře a deky mohou seniory stát celé úspory. Na co si mají vaši blízcí dávat pozor?
13. 9. 2025 – 13:06 | Zprávy | Anna Pecena
Senioři, zbystřete! Podvodníci se nezastaví před ničím a zázračné zdravotní pomůcky jsou jejich nejnovější zbraní. Magnetické polštáře, léčivé deky nebo speciální matrace – to všechno se vám snaží vnutit za desetitisíce. A co dostanete? Předražený šmejd, který často nemá žádný účinek.
Když sliby bolí víc než klouby
Podvodníci dobře vědí, že starší lidé trpí bolestmi zad, kloubů nebo špatným spánkem. Proto na ně cílí s „léčivými“ produkty. Nabízejí polštáře, které prý odstraní bolesti, deky s magnetickým polem či matrace, na nichž se vyspíte jako miminko. Cena? Klidně i třicet tisíc korun za kus.
Realita je ale tvrdá. Většina těchto výrobků nemá žádné ověřené účinky. Jsou to obyčejné přikrývky, pěnové matrace nebo polštáře, které seženete v obchodě za zlomek ceny. Přesto senioři podlehnou, protože jim obchodníci na prezentacích tvrdí, že právě tento výrobek je spasí od všech nemocí.
Jak vás dostanou do pasti
Triky jsou vždy podobné. Podomní prodejci nebo pořadatelé „zdravotních prezentací“ nalákají seniory na dárek zdarma či levný oběd. Jakmile se důchodce posadí do sálu, je vystaven lavině přesvědčování a nátlaku. Mluví se o zázračných účincích, ukazují se falešné „lékařské posudky“ a padnou i slova o omezené nabídce – „kdo nepodepíše hned, přijde o šanci“.
Na konci důchodce podepíše smlouvu, často ani neví jak. Domů pak dorazí balík, ve kterém je obyčejná deka za cenu celé měsíční penze. Vrácení? Téměř nemožné. Podvodníci se kroutí, smlouvy jsou záměrně složité a reklamace končí na mrtvém bodě.
Past, která ničí důvěru
Tento typ šmejdů nezpůsobuje jen finanční ztráty. Mnozí senioři se kvůli podvodu stydí, bojí se přiznat rodině, že naletěli. Připadají si bezmocní a izolovaní. Přitom chyba není v nich, ale v cynických obchodnících, kteří dokážou mistrně manipulovat s emocemi. Bohužel právě tohle ticho hraje podvodníkům do karet – čím méně se o jejich praktikách mluví, tím snáz loví další oběti.
Nenechte se nachytat
Nejlepší obranou je prevence. Nikdy nechoďte na prezentace, kde vám slibují dárky zdarma, obědy nebo výhry. Pokud už vás tam někdo dostane, nic nepodepisujte a nenechte se tlačit do rychlého rozhodnutí. Pamatujte – čím víc někdo spěchá, tím větší past se za nabídkou skrývá.
Zásadní je i rada: kupujte zdravotní pomůcky jen v ověřených obchodech nebo lékárnách. Pokud máte pochybnosti, poraďte se s rodinou, lékařem nebo spotřebitelskou organizací. A hlavně – nenechte se ukolébat hezkými řečmi. Podvodníci žijí z důvěřivosti, a jejich cílem jsou právě vaše úspory.