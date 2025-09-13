Vládní i opoziční strany slibují zvýšení rodičovské, slevy na dítě či místa v MŠ
13. 9. 2025 – 12:22 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Vládní strany a opoziční Piráti i ANO slibují rodinám po volbách zvýšení rodičovské.
Nynější vládní koalice i opozice plánuji zvýšení či úpravy daňové slevy na děti i zajištění míst ve školkách a dětských skupinách. Opoziční hnutí ANO a SPD počítají s obnovením školkovného a slevy na nepracující manželku či manžela. ANO chce z nové superdávky vyjmout přídavky na děti a vyplácet je zase samostatně. Motoristé, SPD a Stačilo! by podporovaly tradiční rodiny. Vyplývá to z předvolebních programů hnutí, uskupení a stran, které mají podle průzkumů šanci dostat se do Sněmovny.
Zvýšení rodičovské z 350.000 na 400.000 korun slibuje hnutí ANO a za určitých podmínek STAN. Starostové by příspěvek zvedli v rodinách, kde aspoň na tři měsíce zůstane s dítětem doma i druhý rodič. Tento střídací bonus upravuje evropská směrnice, Česko ho dosud nezavedlo. Záměr přidat 50.000 korun oznámili na setkání s novináři politici Spolu, ve volebním programu ho ale napsaný ale nemají. S pravidelnou valorizací rodičovské počítají Piráti. Podle STAN by ji vláda měla valorizovat v době, kdy by růst cen překročil pět procent.
Místo ve školkách mají už dnes zaručené děti od tří let. SPD to ale ve svém programu rodinám teď slibuje. Piráti chtějí místo garantovat dvouletým dětem. Spolu píše o dostupných místech pro všechny děti. Politici koalice dodávají, že by zařízení měla fungovat i o prázdninách. Hnutí STAN by zajistilo víc financí na provoz dětským skupinám.
ANO a SPD chtějí obnovit školkovné a slevu na nepracující manželku či manžela. O vyšší slevě na třetí a další dítě pro pracující rodiče mluví politici Spolu. Podle ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) by to mohlo být asi o 2000 až 3000 korun. Hnutí STAN by zvedlo slevu na dítě do tří let. Starostové i Piráti by překlopili slevu do bonusu. Podle představ SPD by se sleva pro rodinu se třemi dětmi měla zvednout o 100.000 korun ročně a matkám čtyř dětí by se doživotně odpustila daň z příjmu. SPD by pracujícím zvedlo i porodné, zavedlo rodinné půjčky, ze státních peněz pomohlo se splácením hypotéky rodinám s dětmi do čtyř let a za každé narozené dítě snížilo dluh.
Starostové zmiňují také podporu na bezplatné obědy a kroužky. ANO by poskytovalo finanční podporu na kroužky, družiny či prázdninové tábory. Plánuje také znovu vyplácet jako samostatnou dávku rodičovské přídavky, které budou od října součástí nové superdávky. Tu by chtěla koalice Spolu dál rozvíjet, STAN by ji po vyhodnocení upravilo. Motoristé by dávky poskytli jen lidem, kteří by pracovali aspoň na poloviční úvazek. Oni a SPD píšou o omezení či ukončení zneužívání dávek. Podle expertů na sociální problematiku i údajů úřadu práce se podpory v Česku zneužívají minimálně. SPD chce reformu dávek a vyplácet je jen Čechům a Češkám. Po volbách by také revidovalo pobytové povolení všech uprchlíků. Na jejich dočasné ochraně se dohodla sedmadvacítka. Není možný ani nerovný přístup k jiným občanům EU.
Spolu by snížilo daně firmám, které poskytují částečné úvazky. Kratší úvazky by podpořili také Piráti a Motoristé.
Uskupení Stačilo!, za které kandidují komunisté nebo členové SOCDEM, program ještě nezveřejnilo. Ve své deklaraci píše, že podpoří kvalitní péči o děti. Na webu zmiňuje "podporu tradiční rodiny". O tradičním modelu rodiny píšou v programu Motoristé, opatření v něm nemají. SPD uvádí, že rodina je založená na vztahu muže a ženy a hnutí podporuje její ochranu ústavní cestou. Podle sociologů se česká rodina proměnila a už ji netvoří jen otec, matka a potomci. Rozvedení lidé zakládají nové rodiny, děti tak mívají víc "rodičů", sourozenců v jiných domácnostech i prarodičů. Často ale také vyrůstají jen s jedním z rodičů.