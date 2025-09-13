Koncertní turné věnované Petru Hapkovi vyvrcholí koncerty se symfoniky
13. 9. 2025 – 15:08 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Koncertní turné věnované osobnosti a dílu skladatele Petra Hapky, které začne 18.září v Třinci, vyvrcholí vystoupeními se symfonickým orchestrem.
Ty se uskuteční 7. prosince v Janáčkově divadle v Brně a 25. února příštího roku v pražském Kongresovém centru. Interpreti, jakými jsou například Hana Holišová, Petra Hřebíčková, Kateřina Marie Tichá, Lenka Nová, Jitka Čvančarová, Petra Hapková, Jan Maxián, Jan Sklenář nebo Michal Malátný, nazkoušeli program s názvem Petr Hapka, Recitál. ČTK dnes o tom za organizátory informoval Michal Pekárek. Hapka, který je známý především jako autor i interpret řady písní, zemřel 25. listopadu 2014.
"Program, který vznikl pod vedením Petra Maláska a Haštala Hapky, nabídne písně, které v předchozích vzpomínkových pořadech nezazněly. Diváci si mohou připomenout skladby, které Hapka napsal s předními českými básníky a textaři 20. století, mimo jiné skladby Já ráda vzpomínám, Obraz Doriana Graye, Rozvod, Klíče, Už svítá nebo zhudebněná báseň Jaroslava Seiferta Svatební píseň. A to vždy v podání alespoň čtyř interpretů," uvedl Pekárek.
Na autora hitů, jako jsou například Levandulová, Dívám se dívám, S cizí ženou v cizím pokoji nebo Štěstí je krásná věc, se od jeho úmrtí již dříve uskutečnila řada vzpomínkových akcí. Například nedlouho po jeho skonu pražské Studio Dva zařadilo mimořádně do programu na 6. ledna 2015 koncert s názvem Petře Hapko,děkujeme... Ve vyprodané pražské O2 areně, kam podle odhadů novinářů dorazilo přes 13.000 lidí, se zase přesně rok po Hapkově úmrtí uskutečnila vzpomínková akce s názvem Petr Hapka žije! S jeho písněmi na ní vystoupila za doprovodu Českého národního symfonického orchestru řada interpretů.
Loni interpreti jako Lucie Bílá, Vojtěch Dyk, Aneta Langerová, Michal Malátný, Michael Kocáb či Štěpán Kozub vzdali poctu zesnulému skladateli v pražském Kongresovém centru, kde za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu zazpívali jeho největší hity. Na koncertu se podílely dvě z Hapkových dětí. Syn Haštal Hapka byl autorem aranží filmové hudby svého otce, dcera Petra Hapková byla jednou ze zpěvaček večera.
Hapka zemřel 25. listopadu 2014 ve věku 70 let. Potýkal se s vážnou nemocí a žil doma v Okoři, kde se o něj starala rodina. Hapka se spolu s textařem Horáčkem podílel také na desce Hany Hegerové Potměšilý host či albech s více interprety V penziónu Svět a Citová investice. Patřil i k nejplodnějším a nejvýraznějším autorům filmové hudby. Je podepsán například pod hudbou k filmům Tisícročná včela, Páni kluci, Den pro mou lásku, Panna a netvor, Deváté srdce nebo Kráva.
S autorem mnoha hitů se před 11 lety 4. prosince v zaplněné bazilice sv. Petra a Pavla na pražském Vyšehradě vedle rodiny rozloučili známí umělci, veřejnost i motorkáři, k nímž Hapka patřil.