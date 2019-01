Zavřeme Zuckerberga, až zčerná

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Václav Štefan

Posedí si šéf Facebooku několik let v chládku na Pankráci za smazání statusu Václava Klause mladšího? Proč politici mohou cenzurovat, ale provozovatelé sociálních sítí ne? A co dovede pravičáka k tomu, aby volal po nekompromisním zásahu do soukromého podnikání?

Poslanec ODS Václav Klaus mladší naplnil své výhrůžky z loňského roku a společně se skupinou dalších třiatřiceti kolegů se vytasil s návrhem zákona, který by postihoval mazání příspěvků na internetu. Takzvané "porušování svobody projevu" míří na provozovatele sociálních sítí a podobných platforem s více než sto tisíci registrovanými uživateli, které umožňují okamžité sdílení obsahu.

Návrh zakazuje provozovatelům a správcům takovýchto webů mazat ze svých stránek obsah, "jenž není v hrubém rozporu s trestními předpisy, mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, nebo s dobrými mravy". V případě porušení hrozí zákon odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, zákazem činnosti, nebo peněžitým trestem až 50 milionů korun.

Navrhovaná novela si získala spoustu pozornosti, a již několik dní je tak jedním z témat rezonujících právě i českým prostředím na sociálních sítích. Ať už jde o ostré debaty příznivců a odpůrců Klausova návrhu, nebo o vlnu humoru, který si tropí žerty třeba z absurdních představ, jak řadový český poslanec nechává zavřít do vězení amerického majitele Facebooku Marka Zuckerberga, jehož firma zde nemá ani sídlo, za smazání svého příspěvku.

Lex Facebook

Právě sociální síť Facebook je hlavním trnem v Klausově oku a poslanec ODS se nijak netají tím, že novela míří především proti ní. Zákonu by se tak klidně mohlo stylově přezdívat "Lex Facebook". Ostatně někdy to působí, že Václav Klaus mladší, který se ve věci staví do pozice bojovníka proti cenzuře, bere celou záležitost hodně osobně. Často třeba připomíná případ, kdy Facebook loni skryl a následně obnovil jím sdílený obrázek o genderu.

Nesmíme pochopitelně zapomínat na to, že Facebook je stále soukromou firmou, i když samozřejmě obrovských nadnárodních rozměrů. Rozhodně to ale není veřejná služba, a už vůbec ne české veřejnoprávní médium. Navíc při registraci na Facebooku, ostatně jako na jakémkoliv jiném podobném webu nebo aplikaci, souhlasíme s nějakými těmi uživatelskými podmínkami, které se registrací zavazujeme dodržovat.

Pokud provozovatelova pravidla porušíme, přichází celkem pochopitelně postih - ať už v podobě smazání příspěvku, nebo banu, tedy dočasného zablokování účtu, a podobně. Ač samozřejmě můžeme směle pochybovat o tom, kolik uživatelů si pravidla, jako jsou například facebookové zásady komunity, poctivě přečetlo. Pokud nám pravidla na nějaké podobné platformě nevyhovují, tak by asi bylo fér si na ni nezakládat účet. Ne lživě zaškrtnout "souhlasím s podmínkami", a následně se domáhat možnosti jejich porušování zaváděním zákona, jako to dělá Václav Klaus mladší.

Je pak úsměvné, že právě Klaus, který se profiluje jako pravičák a často hlasitě brojí proti státním zásahům do soukromého podnikání a vytváření dalších "zbytečných" zákonů, je v tuto chvíli ten, který naopak protlačuje velmi nekompromisní státní zásah do cizího podnikání a platformě prakticky úplně zakazuje, aby si pro své uživatele nastavovala vlastní podmínky užívání.

Například když se řešil protikuřácký zákon, oháněl se Václav Klaus mladší ohnivými slovy: "Na to vám řeknou, že hospoda je 'veřejný' prostor. Není. Hospoda je něčí majetek. Žádný zákon vám neukládá, že musíte chodit do hospody a jak se tam máte dlouho zdržovat. Naproti tomu třeba škola je úplně něco jiného – tam jít musíte, protože je povinná školní docházka. Když stát zakáže kouřit v úřadech, na poštách, na vládě a tak dále – je to zcela v pořádku. Jsou to jeho úřady. Podobně jako je Franty na vesnici ta hospoda."

Zajímavé, že v případě Facebooku tohle zničehonic neplatí. Přitom vás také nikdo nenutí na sociální sítí být a mít na ní účet prostě není povinnost. V případě Václava Klause mladšího to ale vlastně není takové překvapení, protože jeho názory jsou velmi často naprosto nekonzistentní a jednoduše hlásá to, co se mu zrovna hodí, ač je to v rozporu s jeho jiným tvrzením. Jako třeba když se jako zapřisáhlý bojovník proti politické korektnosti oháněl právníkem za to, že ho někdo karikoval.

Zabanujte je všechny, Bůh už si je přebere

Celá představa, že by obrovská nadnárodní platforma s více než dvěma miliardami uživatelů, která ani nesídlí v České republice, zničehonic zahodila svá vnitřní pravidla a začala se řídit zákony malé středoevropské zemičky, je více než absurdní. Navíc takový zákon Facebook a podobné platformy staví do úplně nesmyslné role a vlastně po nich chce, aby suplovali české soudce a na svou odpovědnost rozhodovali, který příspěvek porušuje české zákony, a který naopak ne.

Vzhledem k tomu, že drtivá většina lidí, kteří hodnotí závadnost příspěvků (a nemusí to být ani lidé, ale klidně jen počítačové algoritmy, které Facebook promazávají), s nejvyšší pravděpodobností neumí ani slovo česky, je opravdu utopická představa chtít, aby byli na slovo vzatými odborníky na české právo.

Slýchat pak tvrzení na úrovni konspiračních teorií, že společnost Facebook na své platformě systematicky blokuje určitý typ názorů, je taky úsměvné. Na sociální síti jednoduše bany létají na všechny strany bez rozdílu. Samozřejmě, pokud se pohybujeme v nějaké názorově vyhraněné sociální bublině, budeme potkávat především sankcionované lidi svého názorového proudu.

Je jasné, že člověk, který má na Facebooku většinu přátel konzervativních pravičáků, bude mít dojem, že sociální síť postihuje hlavně konzervativní pravičáky. Pokud má někdo naopak sociální bublinu složenou z liberálních levičáků, bude mít dojem, že FB má zasednuto na liberální levici. Pokud bude mít někdo v přátelích spoustu příznivců černého humoru a milovníků lechtivých fotek, může mít klidně dojem, že Facebook banuje především kontroverzní humor a polonahé dívky. A tak dále.

Najdi pokrytce

Zajímavá je pak ještě jedna věc. Na jednu stranu se Václav Klaus mladší ohání tím, že chce především bojovat za svobodu slova a za férovou diskusi ve veřejném prostoru. Na druhou stranu ale míří jen proti provozovatelům sociálních sítí, a nikoliv proti lidem, kteří je využívají. Uživatelé mohou podle Klause na svých profilech klidně mazat a blokovat, koho chtějí, což by z tohoto pohledu bylo pochopitelné třeba v případě soukromých účtů, ale například v případě veřejných účtů politických představitelů je to už zvláštní.

Na jednu stranu Klausovi velmi vadí, že provozovatel může mazat obsah na své sociální síti. Na druhou stranu mu vůbec nevadí, že politik může na svém veřejném profilu blokovat a mazat opačné politické názory, argumenty proti svým tvrzením a podobně. Navíc se ozvala řada uživatelů, kteří si stěžují, že je právě Klaus mladší, který tak horuje za svobodu slova na internetu, na svém profilu kvůli opačným názorům zablokoval nebo jejich komentáře smazal.

Pro připomenutí: například v USA loni soud rozhodl, že je protiústavní, aby prezident Donald Trump na svém twitterovém účtu blokoval uživatele s odlišnými názory, protože jeho profil je prakticky veřejným fórem.

Takové konání snad nenarušuje férovou diskusi? Když má nějaký politik na Facebooku svoji stránku s několika stovkami tisíc sledujících s velkým virtuálním dosahem a pod svými příspěvky maže jakékoliv argumenty zpochybňující jeho postoj, čímž vytváří manipulativní dojem, že s ním všichni souhlasí, není to podle Klause mladšího cenzura a narušení diskuse? Prostě další z Klausových pokryteckých přístupů, kde nadšeně uplatňuje dvojí metr, jak se mu to zrovna hodí.

Pejskové a kočičky

Samozřejmě Facebook není dokonalý a neměli bychom si jeho fungování jakkoliv idealizovat. Ona ostatně představa, že by takový nadnárodní moloch dokázal fungovat naprosto bezproblémově a vyhověl milionům svých uživatelů a desítkám států, je asi nemožná. Na Facebooku se tak klidně může stát, že vám bude smazán obsah, který žádná vnitřní pravidla sociální sítě neporušuje. Třeba jednoduše proto, že ho nahlásilo příliš mnoho lidí, nebo prostě proto, že ho hodnotil nedokonalý algoritmus.

Facebook se pochopitelně snaží tvářit jako utopické sluníčkové místo, kde by na sebe měli být lidé hodní, cítili se v bezpečí a hádali se maximálně o tom, jestli jsou roztomilejší štěňátka, nebo koťátka. Tak to ale pochopitelně není a asi ani nikdy nebude. A jak už víme, Facebook může být kvůli svému rozsahu a nedokonalostem lehce zneužit. Třeba i v politickém boji, jako v případě amerických prezidentských voleb.

Je tak naprosto v pořádku, aby politici na společnost a její představitele vyvíjeli v rozumné míře určitý tlak, s Facebookem kooperovali kvůli otázkám bezpečnosti a například po firmě vyžadovali větší transparentnost fungování, což je něco, co Facebook potřebuje jako sůl. V našem případě je pak ideální, aby se tak dělo na evropské úrovni. Rychlá a jednoduchá řešení, která postrádají smysl a jsou spíše populistickým pokusem o zviditelnění, jak nám to předvádí Václav Klaus mladší, jsou úplně k ničemu a ve výsledku mohou uškodit spíše českým provozovatelům webů než nadnárodním gigantům, jako je Facebook.