Zástupci ANO, SPD a Motoristů proberou obsazení sněmovních funkcí
29. 10. 2025 – 10:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Zástupci vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů dnes projednají obsazení funkcí ve Sněmovně.
Diskutovat by měli také o programovém prohlášení možné nové vlády. V programu je nutné vysvětlit podle předsedy ANO a pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše několik rozporů mezi trojicí stran skládajících kabinet.
Vedení Sněmovny by měli poslanci volit druhý den první povolební schůze, tedy ve středu 5. listopadu. Předsedou dolní komory by se mohl podle dosavadních informací stát lídr SPD Tomio Okamura. Jeho protikandidátem bude v tajné volbě nominant KDU-ČSL Jan Bartošek.
Počet místopředsedů Sněmovny by měl v porovnání s minulým volebním obdobím klesnout o dva na čtyři. ANO oznámilo nominaci Patrika Nachera, kandidát Motoristů dosud není známý. Dvě místopředsednické pozice připadnou stranám budoucí opozice, konkrétně ODS a STAN. Občanští demokraté chtějí opět navrhnout Jana Skopečka, hnutí STAN ohlásilo nominaci předsedy a dosavadního ministra vnitra Víta Rakušana.
Strany vznikající koalice dosud neoznámily na rozdíl od stran budoucí opozice své kandidáty na předsedy sněmovních výborů. Poslanci ANO mají vést pět výborů, SPD tři včetně organizačního výboru a Motoristé dva. Vedení dalších osmi výborů by mělo připadnout zákonodárcům ODS, STAN, KDU-ČSL a TOP 09. Piráti nabídku na obsazení předsednického postu v některém z výborů nedostali.
O programu vznikající vlády debatovali vyjednávači minulý týden. Zbývá podle Babiše vyjasnění dvou nebo tří rozporů. V souladu se zvyklostmi pověřil v pondělí prezident Petr Pavel předsedu ANO jednáními o sestavení kabinetu. Babiš by měl podle Hradu poskytnout hlavě státu koaliční smlouvu a programové priority ve druhé polovině tohoto týdne.