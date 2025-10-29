Luxusní penthouse, kam se běžně nepodíváte, hostil večer v čele s architektem Galem Karagulou
29. 10. 2025 – 10:25 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Na střeše holešovické Mariny se rozlévalo prosecco, sklo se lesklo v zapadajícím světle a panorama Vltavy hrálo hlavní roli. Penthouse, který běžně zůstává uzavřený před světem, na chvíli otevřel dveře. Ne kvůli prodeji, ale kvůli lidem, kteří v Praze udávají směr – architektům, developerům, umělcům i vizionářům, kde nechyběl ani ten nejhlavnější Gal Karagula. A naše redakce byla u toho!
Byt o 271 metrech čtverečních se na jeden večer stal živou galerií. Z jeho osmnáctimetrové prosklené fasády se rozprostíral pohled na Vltavu, Letnou i Pražský hrad – výhled, který i otrlým Pražanům na chvíli zavřel ústa. Na stolech se třpytilo decentní občerstvení, tlumená hudba zněla z reproduktorů a místo selfíček se vedly rozhovory o architektuře, designu a proměně města. Atmosféra měla zvláštní klid. Jako by i beton a sklo věděly, že jsou svědky něčeho, co není jen o drahém bydlení, ale o nové éře pražského stylu.
Osmnáct metrů skla, které dýchá
Autorem návrhu je Gal Karagula, hlavní architekt společnosti Daramis – jméno, které rezonuje všude tam, kde se architektura potkává s emocí. Karagula má za sebou další úspěšné projekty jako Karlín Park, Trio Residence nebo Marina Island a v Praze patří k těm, kdo posouvají hranice bytové architektury. Jeho styl je rozpoznatelný: otevřené dispozice, velkorysé prosklení, propojení interiéru s přírodou. V penthousu Marina Nova dokázal vytvořit prostor, který není ani chladný, ani okázalý – spíš přemýšlivý. Každý detail tu má svůj rytmus, každý odraz světla svůj důvod.
Holešovice, které vyrostly ze stínu přístavu
Ještě před pár dekádami tu stály sklady a dílny. Dnes se mluví o holešovickém břehu jako o jednom z nejživějších míst Prahy. Marina Nova je symbolem této proměny – domy s výhledem na vodu, kavárny v přízemí, veřejný park s instalací z 3D tištěného betonu.A právě tady, v jednom z nejvyšších pater, stojí penthouse, který se stal dějištěm večera, jenž ukázal, jak se město proměňuje.O jeho uvedení do světa se postarali makléři KW Luxury, kteří otevřeli dveře nejen zájemcům o bydlení, ale i lidem, které zajímá samotná architektura.Cena 105 milionů korun se v takovém kontextu nezdá být přehnaná — spíš vypovídá o tom, kam se posouvá hodnota prostoru v městě, které roste do výšky i do hloubky.
Architekt, který dává tvar tichu
Gal Karagula nepatří k těm, kdo by se rádi stavěli přímo před objektivy svých staveb. Spíše nechává promlouvat prostor, světlo, materiály a proporce, které dohromady tvoří tichý, ale silný výraz. Ve svém veřejném profilu je uváděn jako Chief Architect společnosti Daramis, kde sdílí své profesní zkušenosti i pohled na městský rozvoj. Jeho přístup kombinuje technickou preciznost s intuitivním cítěním prostoru. Jak sám uvedl v jednom rozhovoru: „Architecture is a frame, not a picture.“ Právě tento rám ze skla a oceli v penthousu projektu Prague Marina Nova obepíná Prahu tak, že ji vidíte jinak. Klidněji. Soustředěněji.
Praha, která roste do sebe
Když poslední hosté odešli, v prostoru zůstalo jen teplé světlo lamp, prázdné sklenky a tichý šum Vltavy. Ten večer prozradil víc, než by člověk čekal. Byt, který může být rodinným zázemím, dokáže s přehledem pohostit přes osmdesát lidí, aniž by ztratil pocit intimity.Neobyčejný obytný prostor s osmnáctimetrovou prosklenou fasádou přirozeně přechází do terasy s výhledem na všechny světové strany, zatímco mramorové koupelny s výraznými designovými prvky dokazují, že funkčnost a estetika tu kráčí ruku v ruce.Ložnice s promyšlenými šatními prostory navazuje na klidnou část interiéru, kde se při setmění světlo města mění v součást atmosféry.
A možná právě to je na tomto místě nejcennější. Opravdový luxus se totiž neměří v metrech čtverečních, ale v okamžiku, kdy se díváte na město a ono se na chvíli dívá zpátky.