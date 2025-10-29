Pustili si horor místo výuky – jedna studentka skončila v nemocnici
29. 10. 2025 – 11:09 | Zpravodajství | Alex Vávra
Studentka z čínského města Chang-čou skončila po školním promítání hororu v nemocnici s psychickým kolapsem. Rodiče zažalovali školu a soud jim dal částečně za pravdu. Případ otevřel debatu o tom, kam až sahá odpovědnost školy za duševní zdraví studentů.
Na první pohled šlo o obyčejné samostudium. Učitel byl na dovolené a studenti střední školy v čínském městě Chang-čou si chtěli hodinu zpestřit. Padl návrh, že by se mohli podívat na film – a protože šlo o kolektivní rozhodnutí, všichni, včetně učitele, souhlasili. Vybrali horor. Nikdo tehdy netušil, že tahle zdánlivě nevinná volba skončí u soudu a že zábava ve třídě se promění v noční můru.
O jaký film šlo, se nikdy nedozvíme – jeho název nebyl zveřejněn. Víme jen, že ještě ten večer se jedna ze studentek začala chovat zvláštně. Při online rozhovoru s matkou začala mluvit zmateně, zadrhávala se a ztrácela kontakt s realitou. Vyděšení rodiče ji okamžitě odvezli do nemocnice, kde lékaři stanovili diagnózu: akutní a přechodná psychotická porucha. Dívka přitom nikdy dříve netrpěla žádnými psychickými obtížemi, ani v rodině se podobné případy nevyskytly. Podle odborníků může taková porucha propuknout i u naprosto zdravého člověka – obvykle v situaci, kdy je vystaven extrémnímu stresu, šoku nebo silnému strachu. V tomto případě zřejmě právě hororový film překročil hranici, kterou dívčina psychika nedokázala zvládnout.
Soudní bitva o vinu a zodpovědnost
Rodiče se rozhodli nenechat věc být. Zažalovali školu a požadovali odškodné ve výši 30 000 jüanů – tedy zhruba 95 000 korun. Tvrdili, že škola selhala v povinnosti chránit zdraví svých studentů a že k propuknutí psychické poruchy došlo přímo v důsledku promítání filmu v prostorách školy. Škola se bránila, že nenese plnou vinu. Uvedla, že dívka mohla mít zvláštní fyzickou konstituci nebo skryté zdravotní potíže, které se náhodou projevily právě v ten den. Její právní zástupce dokonce prohlásil, že instituce uznává maximálně deset procent odpovědnosti. Soud byl rovněž informován, že škola má sjednáno pojištění odpovědnosti pro více než pět tisíc studentů, s individuálním limitem půl milionu jüanů – tedy asi 1,6 milionu korun.
Soudce ale rozhodl jasně. Promítání hororu bylo oficiálně schválené vedením školy, a ta tak nese třicetiprocentní podíl viny. Zbytek odpovědnosti nebylo možné jednoznačně prokázat. Verdikt zněl: škola prostřednictvím pojišťovny musí rodině zaplatit 9 182 jüanů, tedy přibližně 29 000 korun.
Lavina reakcí a otázky pro celou společnost
Jakmile se rozsudek dostal na veřejnost, čínské sociální sítě explodovaly. Jedni tvrdili, že škola postupovala nezodpovědně – mohla přece vybrat něco neutrálního, třeba rodinný film nebo dokument. Jiní ji naopak bránili s argumentem, že film sledovali všichni dobrovolně a že psychotická epizoda byla pouze přechodná. Dívka se po léčbě a medikaci plně zotavila.
Z lékařského hlediska se akutní a přechodná psychotická porucha projevuje náhlým odtržením od reality. Postižený může mít halucinace, bludy nebo extrémní úzkost, často bez varování. Přestože většina pacientů se po několika týdnech uzdraví, odborníci doporučují dlouhodobé sledování, aby se předešlo návratu potíží. Celý případ ale otevřel širší téma: jak daleko by měla sahat odpovědnost škol za psychickou pohodu studentů? A kde končí hranice osobní volby? Horory a podobné žánry mohou u citlivějších jedinců vyvolat skutečné trauma, úzkosti i posttraumatickou stresovou poruchu.
Na internetu se objevily stovky komentářů. Jeden z uživatelů napsal: Upřímně, neměli promítat horor. Je tolik klasických filmů, které mohli vybrat, a tenhle byl navíc schválen učitelem. Škola za to nese část viny.
Z toho, co mělo být jen zpestřením obyčejné hodiny samostudia, se tak stal příběh, který rezonuje celou Čínou. Mrazivá připomínka, že i jediný film může změnit život – a to doslova během jediné noci.