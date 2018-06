Zastavte vysílání dokumentu v České televizi! Proč by měl rektor ČVUT okamžitě složit funkci

19:01

Vláda chce vypracovat novou koncepci letecké zdravotnické záchranné služby. Projekt by měl počítat i s tím, že by se letečtí záchranáři vrátili z Bechyně na letiště do Plané u Českých Budějovic. O novém konceptu dnes řekl zástupcům Jihočeského kraje premiér v demisi Andrej Babiš při návštěvě vlády v regionu. Leteckou záchrannou službu pro jižní Čechy provozuje armáda.