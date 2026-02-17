Hazard se zdravím v přímém přenosu! Jak poznat nebezpečné rady influencerů, které vám mohou ublížit
17. 2. 2026 – 11:30 | Magazín | Žanet Ka
Od pití chemikálií až po falešnou léčbu rakoviny. Sociální sítě jsou plné „zázračných“ receptů, které mají jediný cíl- váš účet. Ponořte se do psychologie dezinformací a zjistěte, jak poznat prodejce falešné naděje, kteří na vašem zdraví pouze vydělávají.
Sociální sítě se staly místem, kde hledáme inspiraci pro vše- od vaření až po náš životní styl. Problém nastává ve chvíli, kdy se digitální tvůrci bez patřičného vzdělání začnou stylizovat do role zdravotních poradců. Online prostorem se šíří nebezpečné mýty, které sahají od pití čisticích prostředků pro léčbu artritidy až po pochybné návody, jak nahradit antikoncepci či léčbu rakoviny „přírodními“ cestami. Proč jsou tyto dezinformace tak úspěšné a jak se jim bránit?
Past rychlých řešení a srozumitelnosti
Věda a medicína jsou ze své podstaty složité, plné odborných termínů a často pracují s nejistotou. Pro běžného člověka může být vědecký proces abstraktní a těžko uchopitelný. Naproti tomu influencer nabízí jasné, jednoduché a vizuálně přitažlivé řešení.
Když se objeví nová zdravotní krize, lidé přirozeně pociťují nejistotu. Právě v těchto chvílích vzniká ideální prostor pro šiřitele dezinformací, kteří zaplňují informační vakuum sebevědomými, byť nepravdivými tvrzeními. Mnoho lidí navíc nerozumí tomu, že věda je neustále se vyvíjející proces. Změna doporučení na základě nových důkazů není selháním vědy, ale jejím principem.
Zisk skrytý za „dobrou radou“
Za velkou částí zavádějícího obsahu stojí prostý ekonomický zájem. Alternativní medicína a doplňky stravy představují obrovský trh. Šiřitelé dezinformací často vyvolávají nedůvěru v tradiční zdravotnictví nebo farmaceutický průmysl, aby následně nabídli svůj vlastní produkt jako jediné „čisté“ řešení.
Tato strategie dopadá nejvíce na skupiny obyvatel, které mají z historických či osobních důvodů k lékařskému establishmentu odstup. Právě marginalizované komunity jsou pro prodejce falešné naděje nejvhodnějším publikem, protože u nich narážejí na již existující skepsi vůči systému.
Jak si vybudovat digitální imunitu
Ochrana před falešnými informacemi vyžaduje kombinaci kritického myšlení a digitální gramotnosti. Zde jsou klíčové kroky, které vám pomohou filtrovat obsah, který konzumujete:
- Prověřujte zdroj: Má člověk, který vám radí, skutečné lékařské vzdělání? Má finanční prospěch z toho, že si koupíte jím doporučovaný přípravek? Podívejte se na jeho historii- nešířil už v minulosti nepodložená tvrzení?
- Pochopte mechanismus lži: Zlepšování mediální gramotnosti lze trénovat i hravou formou. Existují interaktivní hry a kvízy, které vás naučí rozpoznat techniky online trollů a dezinformačních účtů.
- Ověřujte u autorit: Než začnete experimentovat se svým zdravím, ověřte si danou informaci u důvěryhodných institucí, jako je Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), nebo specializované odborné společnosti.
- Přemýšlejte před sdílením: Šíření nepravdivé informace může mít reálné dopady na životy jiných lidí. Pokud si nejste stoprocentně jistí pravdivostí obsahu, neposílejte ho dál.
Společenská odpovědnost
Boj s dezinformacemi není jen úkolem pro jednotlivce nebo technologické firmy. Je to otázka společenských norem. Cílem je dosáhnout stavu, kdy bude sdílení prokazatelně falešných zdravotních rad vnímáno jako společensky nepřijatelné a nezodpovědné jednání. Do té doby je nejlepší obranou vaše vlastní ostražitost a ochota klást nepříjemné otázky každému, kdo vám slibuje zázraky na počkání.
Apel
Získat cennou radu online je dnes snazší než kdy dříve, ale cena za neuváženou důvěru může být příliš vysoká. Skutečné zdraví nevyžaduje zkratky ani zázračné elixíry z rukou laiků, ale trpělivost, vědecky podložená fakta a individuální konzultaci s odborníkem. Pamatujte, že největší moc, kterou v digitálním světě máte, je vaše schopnost pochybovat a prověřovat. Než svěříte své tělo do rukou algoritmu, položte si otázku: Stojí tento „like“ za riskování mého zdraví?