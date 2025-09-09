Od ledna 2026 se Homolka a Fakultní nemocnice v Motole spojí v jeden celek
9. 9. 2025 – 19:13 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Od 1.ledna 2026 se pražská Fakultní nemocnice v Motole a Nemocnice Na Homolce spojí v jeden celek. Poté, co policie obvinila bývalého ředitele Motola Miloslava Ludvíka (dříve ČSSD), byl vedením obou nemocnic pověřen šéf Homolky Petr Polouček.
Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) dnes novinářům řekl, že Polouček povede od ledna i spojené nemocnice, výběrové řízení nevypíše.
Válek řekl, že zvažoval různé varianty, a spojení považuje za nejvhodnější. Nové zařízení podle něj bude srovnatelné s nejlepšími evropskými nemocnicemi. "Cílem je propojit dvě odborně a kapacitně špičková pracoviště v silný celek. Povede to k velkým úsporám v provozních agendách," řekl Válek. Jak velké úspory budou, podle Poloučka zatím není jasné. Budou to úspory v technicko-hospodářské a správní oblasti.
Motolská nemocnice je už nyní největším zdravotnickým zařízením v Česku. Má víc než 2200 lůžek a přes 6700 zaměstnanců, vyplývá z její výroční zprávy za loňský rok. Loni hospitalizovala téměř 80.000 lidí, ambulantních ošetření poskytla skoro 900.000. Za rok 2024 vykázala motolská nemocnice podle údajů ministerstva financí kladný hospodářský výsledek přes 540 milionů korun při nákladech 17,3 miliardy a výnosech 17,9 miliardy korun. Nemocnice Na Homolce má téměř 400 lůžek a víc než 1700 zaměstnanců, hospitalizací loni provedla přes 19.000 a ambulantních vyšetření víc než 340.000. Také její hospodaření v loňském roce skončilo v plusu, a to 484 milionů korun při nákladech 4,6 miliardy a výnosech 5,1 miliardy Kč.
Koaliční i opoziční poslanci ve Sněmovně změnu komentovali neutrálně. Za logické propojení označil záměr šéf ANO Andrej Babiš. Novinářům řekl, že pražské zdravotnictví potřebuje restrukturalizaci, krok proto vidí jako logický. "Měly by nastat synergie, protože nemocnice soutěžily a dopady byly negativní," uvedl. Další poslanci uváděli, že je Válek s plánem neseznámil, čekají na podrobnější vysvětlení i vlastní analýzy.
"Budu se zajímat, jaký model fúze bude fungovat, geograficky to logiku dává," uvedl předseda STAN a ministr vnitra Vít Rakušan s poukazem na to, že areály nemocnic spolu sousedí. Podle šéfa sněmovního klubu Pirátů Jakuba Michálka bude záležet na konkrétních změnách. "Aby výsledkem nebyl moloch, aby proběhl protikorupční úklid a aby nová nemocnice stavěla na silných stránkách obou dnešních nemocnic. Pan ministr by teď měl hlavně vysvětlit, co udělal pro to, aby lépe fungovalo kontrolní oddělení ministerstva a aby se neopakovala korupční kauza Motol," uvedl na sociálních sítích. Hnutí SPD si vyžádalo vlastní expertizu, důležité podle předsedy Tomia Okamury je, aby spojení znamenalo výhody pro pacienty.
Spojené zařízení podle Válka ponese název Fakultní nemocnice v Motole a Na Homolce. Vedení klinik obou nemocnic ministr zdravotnictví informoval a ředitele pověřil, aby připravil do konce září plán propojení nemocnic. Oddělení se podle ředitele ani ministra slučovat nebudou.
"Pro pacienty i zaměstnance se v každodenním provozu nic zásadního nemění. Péče v medicínských programech bude pokračovat bez přerušení a ve stejné kvalitě," uvedl Polouček. Podobně bude podle děkana 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Marka Babjuka dál pokračovat výuka studentů, díky spojení bude ale efektivnější a pestřejší.
V motolské nemocnici se staví onkologické centrum a simulační centrum podpořené více než čtyřmi miliardami korun z evropských dotací. Vyplacení peněz z Národního fondu obnovy je podmíněno jejich včasným dokončením. "Motolské onkologické centrum se stihne postavit v termínu a evropské prostředky na něj nejsou v žádném případě ohroženy," řekl Válek.
Po policejních zásazích v Motole pozastavila Nadace rodiny Kellnerových dar 500 milionů korun pro motolskou onkologii. Podle Poloučka zatím smlouva nebyla obnovena, ale jedná se o tom.
Kauza kolem motolské nemocnice, největšího zdravotnického zařízení v zemi, propukla letos v únoru po policejním zásahu, kterým vyvrcholilo několikaleté vyšetřování podezření na korupci. Policisté zadrželi a později obvinili dlouholetého ředitele nemocnice a někdejšího sociálnědemokratického ministra zdravotnictví Ludvíka, jeho náměstka Pavla Budinského nebo vlivného advokáta a tehdejšího šéfa České unie sportu (ČUS) Miroslava Janstu. Celkem bylo z úplatkářských trestných činů, dotačního podvodu, praní špinavých peněz nebo z poškození finančních zájmů EU obviněno 18 lidí.