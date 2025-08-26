Kaufland zahájil tenhle týden slevy ve velkém stylu
26. 8. 2025 – 10:16 | Zprávy | Anna Pecena
Leták Kauflandu platný od 27. srpna do 2. září 2025 přinesl pořádnou cenovou jízdu. Nákupy za pár korun, obří slevy na oblíbené značky a šokující poklesy cen masa, sladkostí i pití – tohle je nákupní peklo pro konkurenci a ráj pro zákazníky.
Sladké hity a nápoje za směšné částky
Začněme tím, co vás přibije k regálům: kilogramová Nutella za 169,90 Kč je trhák týdne, který si nenechá ujít snad žádný mlsoun. A když k tomu přihodíte balení Actimelu 8×100 g za 64,90 Kč, tedy o 50 % levněji, pochopíte, že se tu děje něco výjimečného.
Sladký repertoár doplňuje Kinder Schokobons XXL – půlkilové balení čokoládových bonbonů za 169,90 Kč, což je na podobný luxusní pamlsek cena skoro z jiného světa. A jestli vás spíš táhne ke kávě, sáhněte po Jihlavance – 250 g mleté kávy za 39,90 Kč, tedy s úsporou skoro 50 %.
A kdo má rád domácí klasiku, nesmí minout multipack Kofoly 4×2,25 l za 94,90 Kč. To je litr limonády za desetikorunu a jasný recept na levné osvěžení celé rodiny.
Masová smršť a čerstvé překvapení
Kaufland umí zabodovat i u masožravců. Vepřová plec bez kosti za 89,90 Kč za kilo (sleva skoro 50 %) je jasným signálem, že grilovací sezóna ještě nekončí. V nabídce je i hovězí kližka z mladého býka za 269,90 Kč/kg, což je pro pořádný guláš víc než fér cena.
Ale pozor – hit týdne představuje uzená vepřová kýta za 169,90 Kč/kg, tedy o celou třetinu levněji než obvykle. Pokud si někdo dělá zásoby na podzim, teď je ta chvíle.
K tomu ovoce a zelenina za hubičku – banány po 24,90 Kč/kg, hrozny bílé za 49,90 Kč/kg nebo sladké mandarinky za 44,90 Kč/kg. Čerstvé, levné a v objemu, že se vám košík prohne.
Trháky víkendu a další pecky
Kaufland přihodil i víkendové senzace: tmavé hrozny bez semínek z Itálie za 26,90 Kč/500 g, Perwoll prací gel XXL za 299,90 Kč nebo jogurt Jarmark 1 kg za 44,90 Kč. To jsou ceny, které skutečně přinutí naplánovat nákupy na pátek až neděli.
A nesmíme zapomenout na studentské zásoby: obří balení čokoládové Studentské pečeti (170 g) za 59,90 Kč nebo Vysočina Krahulík 800 g za 99,90 Kč – salám, který vydrží a chutná jako ze zabijačky.
Závěr:
Leták Kauflandu na týden od 27. 8. do 2. 9. 2025 je plný slev, které připomínají malý cenový převrat. Ať už jdete pro Nutellu, maso na gril, ovocné bomby nebo jen zásoby limonád, budete odcházet s pocitem vítězství. Jedno je jisté – tenhle týden se v Kauflandu nakupuje s úsměvem a s pocitem, že jste nachytali konkurenci na švestkách.