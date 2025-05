Zapomenutý hrdina, který se nechal dobrovolně poslat do Osvětimi. Znáte jeho jméno?

Witold Pilecki byl muž, který se narodil do porobené země, ale celý život bojoval, aby ji viděl svobodnou. Narodil se v roce 1901 v ruské části Polska, do rodiny vlasteneckých katolíků. Už jako dospívající se zapojil do obrany polské identity — během první světové války působil jako zvěd a krátce nato bojoval v jezdecké jednotce během polsko-sovětské války. Po válce se usadil, převzal rodinný statek, oženil se s učitelkou Marií Ostrowskou a měli spolu dvě děti. Ve volném čase maloval a psal poezii. Jeho život mohl být tichý a obyčejný — ale dějiny rozhodly jinak.

Když 1. září 1939 Hitler napadl Polsko a o dva týdny později vpadla z východu Rudá armáda, Pilecki neváhal. Zorganizoval záložní jednotku a postavil se okupantům. Po porážce se zapojil do podzemního odboje, kde se brzy stal klíčovou osobností. Když odboj potřeboval dobrovolníka, který se nechá zatknout a infiltrovat koncentrační tábor Auschwitz, byl to právě on, kdo řekl ano — a s plným vědomím možného konce se vydal do pekla. V září 1940 se nechal zatknout při zátahu ve Varšavě. Přijal falešnou identitu a byl deportován do Auschwitzu, kde dostal vězeňské číslo 4859. Zde se podílel na těžké práci — od polí až po izolaci krematoria, kde se pálila těla mrtvých. Na vlastní oči sledoval, jak se z tábora stává továrna na smrt. Každý den se díval na bití, vraždy, hladovění, a přesto nepolevil. Organizoval síť odboje, předával zprávy ven přes propuštěné vězně, psal detailní popisy tábora, varoval před plynovými komorami, před přicházející genocidou evropských Židů.

Witold Pilecki | zdroj: Profimedia.cz

Jeho zprávy patřily k prvním, které informovaly svět o „konečném řešení“. Naléhal na spojence, aby tábor vybombardovali, i kdyby měl zemřít spolu s ostatními — považoval to za menší zlo než pokračující masakr. Ale svět mlčel. Británie bojovala o přežití pod nálety Luftwaffe a záchrana vězňů v Polsku nebyla prioritou. Spojenci nevěřili, nebo nechtěli uvěřit. A Pilecki chápal, že musí tábor opustit a předat své svědectví osobně. V dubnu 1943 se mu podařil útěk. Spolu s dvěma druhy se pod záminkou práce v pekárně mimo tábor dostali za jeho zdi, vypáčili dveře a běželi. Pronásledováni střelbou a přes území okupované Němci se po dnech plných skrývání dostali do bezpečí. Věděl, že tímto činem ztratil možnost zorganizovat povstání zevnitř, ale věřil, že jeho svědectví venku bude mít větší dopad. Bohužel, ani tehdy jeho zprávy nevzbudily větší reakci. Spojenci stále dávali přednost vojenským cílům a osvobození táborů odsunuli na „později“.

zdroj: Profimedia.cz

Pilecki dál bojoval. V roce 1944 se účastnil Varšavského povstání, v zoufalé snaze vybojovat hlavní město zpět. Ani tentokrát nedorazila pomoc — západní spojenci nezasáhli, Rudá armáda vyčkávala na druhém břehu Visly. Město bylo zničeno. Po válce Pilecki neustoupil ani před novým nepřítelem. Vnímal sovětskou okupaci jako další formu tyranie a zapojil se do protikomunistického odboje. V květnu 1947 byl zatčen tajnou policií. Rok byl vězněn a mučen, než ho komunisté 25. května 1948 popravili výstřelem do týla. Bylo mu 47 let. Jeho jméno bylo vymazáno, rodina pronásledována. Jeho manželka skončila jako uklízečka v katolickém sirotčinci, děti vyrůstaly bez otce. O jeho činech se nesmělo mluvit. Až po roce 1989 se Polsko začalo vyrovnávat s vlastní minulostí — a teprve tehdy se vynořil příběh muže, který šel dobrovolně do pekla, aby světu řekl pravdu.

Witold Pilecki dnes patří mezi největší hrdiny 20. století. Byl vojákem, vlastencem, otcem, básníkem. Ale především — člověkem, který se postavil tváří v tvář zlu, i když věděl, že většina se dívá jinam. Neutíkal. A nezapomněl. A my bychom neměli zapomenout na něj.