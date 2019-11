Zapomeňte na pečivo, radši ořechy a sušený hmyz. Co nasypat do krmítek?

MAGAZÍN - Magazín autor: Renata Petříčková

Brzy uhodí mrazy a začne čas přikrmování ptáčků. Pro mnohé patří sýkorky na krmítku ke koloritu Vánoc i zimních měsíců. Víte ale, jaké ptáky můžete na krmítku potkat a čím je správně pohostit, abyste jim neublížili?

Domácí krmítko na okně, na balkoně, lodžii nebo na zahradě bude plné sýkorek, které patří k nejčastějším návštěvníkům. Ale potkat tu můžete i brhlíka, vrabce, červenky, pěnkavy, zvonka nebo i drzé straky a kosy. Hlavně, když jste štědří na ořechy nebo jablíčka.

Ideální hostina se může skládat z prosa (jáhly), pšenice, olejnatých semínek (slunečnicová, lněná, dýňová), máku, oříšků a komu zbývají z chovu různých plazů a obojživelníků mouční červi (dají se také koupit ve zverimexu), ten ptáčkům udělá velkou radost. Málo se ví, že ptáčky potěší i kousek syrového masa nebo sušený hmyz určený pro akvarijní a terarijní zvířata.

Bezkonkurenční jsou oříšky a tuk, který dodá ptáčkům v mrazech energii. Je vhodné upřednostnit české ořechy (vlašské a lískové), ptačí strávníci ale nepohrdnou ani vyzobáním rozpůleného kokosu. Z tuku volíme sádlo, lůj – nesolené. Když mrzne nebo je dlouhodobě sucho, vše ještě vylepšíte hrnečkem s vodou nebo jiným pítkem. Z našich jídel můžete přilepšit ptáčkům vařenou rýží nebo strouhanou mrkví.

Naopak je se vyhněte přepáleným tukům, uzeninám, kořeněným jídlům, slaným tukům, sladkým vločkám a cereáliím. Zapomeňte i na pečivo, drobky, kynuté těsto či těstoviny. Vhodný není ani drobný strouhaný kokos (ten jen mokrý, čerstvý k vyzobávání).

Až půjdete do lesa nebo na louku na vycházku, můžete také pomoci plašším druhům ptáků (kosi, datli, žluny, strakapoudi) a místním obyvatelům přežít zimu. Ptáci určitě přivítají vše, co je již v seznamu pro "domácí ptačí krmítko", ale přidat můžete i lesní plody a jablka, šípky, jeřabiny, sušené ovoce, rozinky či ovesné a pšeničné vločky.

Pozor na lojové koule

Přestože se lojové koule prodávají v síťce, předtím, než ji ptáčkům naservírujete, z ní sundejte síťku. Obalte ji do drátku nebo ji vložte do speciální klícky podobné té, ve které se dává morčatům a hlodavcům seno. Lojovou kouli také do chráněného krmítka můžete položit.

Textilní umělá síťka totiž se do drobných drápkatých nožiček zamotává, což pak pro ptáka znamená jistou smrt vysílením.

Krmení labutí a kachen

Je už obecně známo, že suchým pečivem labutě a kachny nepohostíte, spíše jim ublížíte. V zimním období, zejména když pořádně přituhne, jim ale uděláte radost listy různých druhů salátů, nastrouhanou mrkví, slupkami z kořenové zeleniny, vařenou rýží, pšenicí, kukuřicí a můžete použít i směsi pro křečky, hlodavce. Ve specializovaných obchodech jsou pak k dostání i granule pro vodní ptactvo.

Zapojte se do sčítání

Chcete být užiteční, nebo se o ptačí krmení zajímat víc? Každý rok se lidé mohou zúčastnit sčítání ptáčků na krmítku. Tuto zimu se akce se nyní koná ve dnech 10. až 12. ledna 2020 a více informací a novinek najdete na stránkách ptacihodinka.birdlife.cz.

Loni se sčítání zúčastnilo 10 tisíc dobrovolníků a napočítali společně 246 tisíc ptáčků. Kdo myslíte, že byl nejčastějším návštěvníkem krmítek v roce 2019?

Všechny druhy sýkorek (nejčastěji koňadra, méně pak modřinka a další) Vrabec polní i domácí Stehlík, kos, hrdlička, pěnkava, straka

Špatnou zprávou byl nižší stav kosů, než je obvyklé. Na vině byl africký virus Usutu přenášený komáry, který rok předtím kosí populaci postihl.