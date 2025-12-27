Zapojili byste tohle do prodlužovačky? Odborníci varují: hrozí požár
27. 12. 2025 – 11:09 | Zprávy | Anna Pecena
Prodlužovací lišty a zásuvky jsou všude kolem nás, ale věděli jste, že některé běžné spotřebiče a zařízení do nich vůbec nepatří? Elektrikáři i hasiči varují před fatálními následky – od přehřátí a spálených kabelů až po domácí požáry a škody v řádech stovek tisíc korun. Tady je pravda o tom, co do prodlužovačky opravdu nezapojovat a proč to může být nebezpečné.
Podle statistik může špatné použití prodlužovacích kabelů vést k přehřátí, roztavení izolace a následnému zkratu, který spouští požár už během minut. V České republice hasiči denně řeší několik desítek domácích požárů spojených s elektroinstalací a prodlužovačkami. www.kondice.cz
Nezapomeňte: prodlužovací lišta neznamená víc energie, jen víc zástrček. Pokud ji přetížíte silnými spotřebiči nebo výkonově náročnými zařízeními, děláte z ní potenciální časovanou bombu.
Vysokovýkonové spotřebiče – NE: žádné mikrovlnky, lednice ani sušička
Kuchařské a domácí spotřebiče často vyžadují mnohem více energie, než je běžná lišta schopná dodat. Mikrovlnná trouba, lednice nebo sušička mohou krátkodobě vytáhnout velký proud a tím rychle přetížit prodlužovačku. To vede k přehřátí vnitřních vodičů a izolace, což je ideální recept na zkrat a požár.
Právě tyto spotřebiče by měly mít vždy vlastní zásuvku a nejlépe i samostatný obvod, aby nedošlo k tomu nebezpečnému „přetížení“.
Další skupinou, která do prodlužovaček nepatří, jsou topná a chladicí zařízení – například klimatizace nebo elektrické přímotopy. Ta při spuštění vyžadují velký nárazový proud, který může způsobit okamžité přehřátí lišty.
Elektrické nářadí a další nečekané no-go položky
Prodloužené lišty nejsou hračkou pro všechny přístroje. Elektrické nářadí s motory – jako řezačky, vrtačky nebo brusky – není vhodné zapojovat do lišty, protože jejich motorové spouštění vytváří prudké energické nárazy, které lišta často nezvládne.
Další překvapivou položkou na seznamu profesionálů jsou například žehličky, fén na vlasy nebo elektrické konvice. I když vypadají malé, jejich topné elementy rychle spotřebují obrovské množství energie a mohou způsobit, že se lišta přehřeje nebo dokonce roztaví.
NEzapojovat: další běžné chyby a mýty
Elektrikáři také důrazně varují před „daisy-chainingem“, tedy zapojováním jedné prodlužovačky do druhé. Tento trik, který se zdá logický při nedostatku zásuvek, může výrazně zvýšit riziko požáru a přetížení obvodu.
A nezapínejte do lišty ani jiný prodlužovací kabel, generátory nebo velká zařízení, které vyžadují stabilní proud, protože to může vést k vyhoření jističů nebo poškození elektroinstalace.
Shrnutí
Prodlužovací lišta je skvělé řešení pro malé spotřebiče s nízkým odběrem, jako jsou telefony, tablety nebo lampy. Ale pokud přemýšlíte o zapojení silných domácích spotřebičů, topných nebo chladicích zařízení, motorových nářadí, nebo kombinaci více výkonných přístrojů najednou – zapomeňte na to. Raději investujte do pevné zásuvky, odborné elektroinstalace nebo více samostatných obvodů. To může zachránit váš domov před škodami i ohněm.