Výročí, která připadají na sobotu 27. prosince
27. 12. 2025 – 11:12 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Sobota 27.prosince je 361. dnem roku 2025, do konce roku zbývají čtyři dny. V pražském Klementinu byla tento den naměřena nejvyšší teplota v roce 2015 (13,5 stupně C) a nejnižší v roce 1798 (minus 22,1 stupně C).
Svátek má Žaneta. Je to z francouzštiny přejatá, zprvu zdrobnělá podoba původem hebrejského jména Jana (francouzsky Jeanne) a znamená "Bůh je milostivý". K jejím známým nositelkám patří bývalá dětská filmová hvězda Fuchsová.
Narozeniny slaví:
ruská gymnastka Larisa Latyninová (1934)
potomek šlechtického rodu František Kinský (1947)
francouzský herec Gérard Depardieu (1948)
britský rockový hudebník David Knopfler (1952)
humanitární pracovník Šimon Pánek (1967)
skokan do výšky Tomáš Janků (1974)
modelka a Miss ČR 1999 Helena Houdová (1979)
jamajská atletka Shelly-Ann Fraserová-Pryceová (1986)