Záplava bezdomovců vyhání z některých amerických měst lidi i firmy

Lidé v některých amerických městech se již necítí bezpečně. Odcházejí kvůli záplavě bezdomovců, narkomanů a nárůstu kriminality. Své podnikání přesouvají dokonce i velké společnosti.

Jak upozornila televize Fox News, obyvatelé měst z této situace obviňují levicové demokratické politiky. Situace je natolik katastrofická, že například 83letý válečný veterán Armand Martens se podle svých slov cítil bezpečněji ve Vietnamu než v Portlandu.

„Není neobvyklé vidět běhat po městě bezdomovce s mačetami či sekerami,“ popsal situaci v Portlandu realitní developer Dustin Michael Miller, který své podnikání rovněž přesouvá. Končí tam i řetězec restaurací Cracker Barrel a obchodní dům Walmart.

Portland obsadili bezdomovci. Zatímco město po třiceti letech růstu přišlo v posledních třech letech o 0,04 procenta obyvatel, od roku 2019 do roku 2022 zde vzrostl počet bezdomovců o 50 procent. Městem se rozprostírají bezdomovecké tábory a jeho vedení to podle kritiků neřeší. Naopak krizi ještě přiživuje. Městská rada podle Fox News navrhla minulý měsíc legislativu dekriminalizující stanování na veřejnosti, čímž by podpořila bezdomovecké tábory v ulicích Portlandu. V případě zásahů vůči stanujícím bezdomovcům by hrozila i pokuta.

Norma však kvůli odporu místních neprošla. Bezdomovecké tábory se však šíří i ve městech Eugene, Seattle a Los Angeles. S tím jsou spojené i sexuální akty a obnažování bezdomovců na veřejnosti či nárůst případů jejich agresivity. Řešení je v nedohlednu.

Krize v San Franciscu

Nejhorší situace je v San Franciscu. Město je známé coby finanční centrum Kalifornie, v němž se léta dařilo technologickým firmám. Bezpečnostní situace je zde ale v současnosti natolik tristní, že odsud prchají lidé i firmy ve velkém a obchodníci zavírají své prodejny.

Bezdomovci v San Franciscu | zdroj: Profimedia

Přestože v San Franciscu kvůli bezdomovecké krizi narůstá kriminalita, městská rada navrhla legislativu, která by například zakázala ostraze veřejných prostor použít proti bezdomovcům zbraň.

V San Franciscu souvisí s nárůstem bezdomovců i rozšíření drog. Lidé začnou brát drogy, nejsou pak schopni udržet si stabilní zaměstnání a končí na ulici. Město je zamořeno narkomany často závislými na fentanylu.

Lidé pracující v obchodech s potravinami mají pravidelné návštěvníky s mačetami. Často se také stává, že se na toaletách v těchto podnicích předávkují drogami a zemřou. Od roku 2020 kvůli obavám o bezpečnost uteklo ze San Francisca 7,5 procenta obyvatel.

Obchodní dům Nordstrom letos v létě uzavře svou pobočku v centru San Francisca, která se nachází v nákupním centru Westfield. Prodejnu v městském centru dočasně uzavřel podle televize ABC7 News i obchod s potravinami Whole Foods. Své podniky v centru zavřela ve strachu o bezpečnost svých zaměstnanců a zákazníků řada světových značek. Podle vedoucího právníka think tanku Heritage Foundation Cullyho Stimsona by k tomu nedošlo nebýt velkého tlaku na legalizaci drog.