Západní Virginie vyšle do Washingtonu stovky členů Národní gardy
17. 8. 2025 – 8:40 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Americký stát Západní Virginie na žádost administrativy prezidenta Donalda Trumpa vyšle do Washingtonu stovky členů Národní gardy.
Oznámil to dnes podle agentury AP guvernér Patrick Morrisey. Příslušníky této složky ozbrojených sil povolal do hlavního města v pondělí šéf Bílého domu s odůvodněním, že je tam potřeba bojovat proti vysoké kriminalitě a bezdomovectví. Jednotky Národní gardy budou mít u sebe také zbraně, ačkoliv předtím americká armáda uváděla opak, píše dnes list The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na informované zdroje.
"Západní Virginie je hrdá na to, že stojí po boku prezidenta Trumpa v jeho úsilí o obnovení krásy hlavního města naší země," řekl Morrisey. "Muži a ženy naší Národní gardy představují to nejlepší z našeho státu a tato mise odráží náš společný závazek přispět k silné a bezpečné Americe," dodal. Do metropole pošle 300 až 400 členů této složky ozbrojených sil.
Příslušníci Národní gardy se začali objevovat v ulicích Washingtonu ve středu. V následujících dnech budou u sebe nosit také zbraně. Představitelé americké armády přitom ještě tento týden tvrdili opak. "Zbraně jsou k dispozici v případě potřeby, ale zůstanou ve zbrojnici," uvedla podle WSJ armáda ve čtvrtečním prohlášení.
Počet násilných trestných činů ve Washingtonu vyvrcholil v roce 2023, pak se ale snížil a loni dosáhl nejnižší úrovně za posledních 30 let, uvádějí údaje zveřejněné washingtonskou metropolitní policií (MPDC). Klesající trend podle MPDC pokračuje i letos. Počet násilných trestných činů je letos o 26 procent nižší než loni ve stejném období. Počet loupeží klesl o 28 procent.
Povinnosti Národní gardy jsou omezeny na ochranu federálních zaměstnanců a majetku a na podporu bezpečnostních složek, pokud prezident nevyhlásí povstání, což Trump zatím neudělal. Trumpova kontrola nad washingtonskou policií vyprší po třiceti dnech, pak by ji musel schválit Kongres.
Na rozdíl od Kalifornie a dalších států, kde obvykle guvernér rozhoduje o povolání Národní gardy, má prezident Spojených států přímou kontrolu nad Národní gardou ve Washingtonu. Její příslušníci byli nasazeni například v reakci na události ze 6. ledna 2021, kdy dav Trumpových podporovatelů vnikl do budovy Kapitolu.