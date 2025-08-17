Plácne se přes kapsu? Oblíbený moderátor na nože s bývalkou, ta požaduje čtyřikrát vyšší alimenty
17. 8. 2025 – 7:30 | Magazín | BS
Moderátorova bývalá partnerka vznesla nárok na vyšší alimenty a oheň byl na střeše.
Když se moderátor Martin Čermák, svého času vážně zadaný s přítelkyní Karolínou, nechal strhnout letní romancí a poddal se vášni s jistou Martinou, nejspíš si nepřipouštěl jakékoliv starosti.
Místo rozpustilého povyražení, na které by se za měsíc zapomnělo, si ale připravil celoživotní závazek: Martině se totiž narodila jeho dcera.
„Bylo to nečekané, neplánované. Ale dítě jsem chtěla a rozhodla se, že ho budu vychovávat,“ uvedla Martina.
„Martin zpočátku nejevil o dítě zájem, to přišlo až později, nebránila jsem tomu, chtěla jsem, aby dcera měla oba rodiče,“ vzpomínala.
Vztahy byly celkem napjaté, ale tření se v tu dobu ještě dařilo řešit civilně a bez větších dramat. Dceru si předávali a Martin platil výživné ve výši pěti tisíc korun měsíčně.
Pak ale Martina požádala o zvýšení: Místo pěti tisíc chtěla devatenáct.
„Moje náklady na dceru jsou podstatně vyšší než to, co otec přispívá. Chtěla jsem, aby částka odpovídala reálným potřebám dítěte a jeho možnostem,“ uvádí.
Čermákovi se to příliš nezamlouvá a naopak se snaží dceru získat pro sebe. Podle matky jí znemožňuje kontakt: „Můj kontakt s dcerou je fakticky omezen na tři patnáctiminutové hovory týdně. Mimo určené časy mi otec komunikaci neumožňuje. Od června jsem měla osobní kontakt výrazně omezený. Dceru jsem neviděla 53 dní,“ tvrdí pro magazín Expres.
„Je to vysoce citlivá rodinná záležitost, hlavně pro dceru. Vůbec nechápu potřebu její maminky toto medializovat a tím dceru vystavit ohromnému stresu a nátlaku ze strany nejen kamarádů a spolužáků,“ reagoval moderátor.
Dle informací Expresu se katalyzátorem sporu stala situace na dovolené v Řecku, kdy měla matka dceru slovně i fyzicky napadnout, což řešila také místní policie. Čermák tvrdí, že matka není psychicky v pořádku a že se jí dcera bojí.
„Dcera má předčasnou pubertu, musí se vychovávat, jen jsem ji okřikla a jedna přemotivovaná účastnice zájezdu na mě zavolala policii. V Řecku mají tvrdé zákony o rodině a moje dcera kvůli tomu strávila noci v pasťáku, než se to vysvětlilo, a pan Čermák to teď používá proti mně,“ brání se Martina.
Celá věc tak končí u soudu, kde s největší pravděpodobností ještě nějaký ten pátek zůstane, protože ani jeden z rodičů nehodlá ustupovat.
„Udělám maximum, aby z toho naše dcera vyšla co nejméně zasažená,“ hlásí Čermák.