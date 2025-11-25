Záložník Gueye byl vyloučen za facku spoluhráči, jeho Everton přesto vyhrál
25. 11. 2025 – 6:11 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Záložník Evertonu Idrissa Gueye byl v dnešním duelu 12.kola anglické fotbalové ligy proti Manchesteru United vyloučen za facku spoluhráči Michaelu Keanovi.
Červenou kartu dostal už ve 13. minutě oficiálně za hrubé chování. Navzdory dlouhému oslabení Everton vyhrál 1:0.
Konflikt mezi obráncem Gueyem a středopolařem Keanem vypukl po té, co záložník ztratil míč a domácí Bruno Fernandes za bezbrankového stavu vystřelil na branku Evertonu. Po strkanici Gueye zareagoval úderem levou rukou do Keaneovy tváře. Rozhodčí Tony Harrington ho vzápětí vyloučil. Jeho verdikt zkontroloval a potvrdil VAR.
Už o šestnáct minut později se postaral o jedinou branku zápasu hostující Kiernan Dewsbury-Hall, který se z hranice pokutového území trefil přesně do pravého horního růžku branky. Domácí se proti oslabenému Evertonu gólově neprosadili a zůstali v tabulce s 18 body desátí. Everton se na ně dnešní výhrou bodově dotáhl a patří mu 11. pozice.