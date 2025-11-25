Nadupané mikulášské slevy v Kauflandu: co teď letí a kde ušetříte nejvíce

Kaufland spustil svou mikulášskou akci a letos nehraje na jemnou předvánoční náladu. Leták platný od 26. 11. do 2. 12. 2025 je plný cenovek, které připomínají dobu, kdy byla inflace jen slovo z ekonomických učebnic. Vybral jsem to nejzajímavější a nejúdernější.
Sladká smršť a dárky, které mizí ještě před Mikulášem
Sladkosti tentokrát dostaly opravdu přidáno. Toffifee multipack 5×125 g (4+1 zdarma) padá na 139,90 a ve své kategorii letos dominuje. Kinder Surprise jde na 19,90 a další varianty dokonce na 17,90 – ideální pro rodiče, kteří se chystají na mikulášskou nadílku ve velkém.
Za pozornost stojí i adventní kalendář Milka Oreo za 179,90, a kdo má rád klasické cukrovinky, sáhne po pernících za 5,50. Medovník Medovník Original klesá na 159,90, což je na předvánoční období mimořádně agresivní cena.
A mezi sladkostmi nesmí chybět ani Orion Margot, jejíž cena 11,90 je přímo učebnicový příklad slevy, kterou nikdo nečekal.
Maso a mléko: ceny, které vypadají jako omyl
Rodinný vepřový balík za 99,90 je jeden z největších taháků týdne. Obsahuje plec, kýtu, krkovici a pečení – a za tuhle částku jde o jasného vítěze masové sekce. Desítka čerstvých vajec padá na 44,90, a to okamžitě poznají všichni, kdo se chystají na vánoční pečení.
V mléčných produktech letos obchod přitlačil ještě víc. Tvaroh Tatra za 21,90 působí téměř jako nostalgický návrat starých časů. Jogurty Z Valašska spadly na 16,90 (bílý) a 9,90 (smetanový), což jsou hodnoty, které se běžně nevidí ani v dlouhých letních akcích. Lučina XXL za 59,90 je další jistota, která rychle mizí z palet.
A pro ty, co chtějí něco speciálnějšího: Král sýrů Hermelín za 69,90 je s cenovým propadem o 38 procent jedním z nejvýraznějších sýrů týdne.
Pití, trvanlivky a domácnost: zásoby za poloviční cenu
Těstoviny Barilla za 25,90 jsou slevou, která se objevuje jen párkrát ročně. Pringles za 59,90 patří mezi stálice mikulášských akcí, ale v kombinaci s ostatními cenami tvoří silný trojlístek k filmovému večeru.
V nápojové sekci září Bohemia Sekt za 89,90 – ideální načasování před svátečním obdobím. Excelent pivo padá na 10,90 a Monster energy se drží na velmi příjemných 26,90.
Z domácích potřeb stojí za pozornost Ariel prací gel v obří láhvi za 359,90 a Tento Elegance toaletní papír za 99,90, který letos opět ukazuje, že i drobnosti mohou výrazně potěšit.
Kaufland tentokrát přivezl předvánoční slevovou jízdu, která se jen tak nezopakuje. Kdo bude chtít ulovit nejlepší kousky, měl by si přivstat – podle zkušeností z minulých let mizí top akce už během prvních hodin.