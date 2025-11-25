Nejtvrdší příprava! Slavná herečka skončila kvůli novému filmu půl roku na psychiatrii
25. 11. 2025 – 6:02 | Magazín | Jiří Rilke
Někteří lidé pracují tělem i duší. A občas dokonce doslova.
Není žádnou novinkou, že někteří herci berou své povolání opravdu vážně a do svých rolí se vžívají tak, až to běžným divákům může občas přijít na hraně zdravého rozumu.
Však můžeme vzpomenout na filmového Aragorna z Pána prstenů, jehož představitel Viggo Mortensen opravdu žil jako hraničář, aby podal co nejvěrnější výkon. Nebo se nabízí náš Hynek Čermák, který se zas tolik vžil do hraní vraha Roubala, že mu to rozbořilo manželství.
Opravdu brutální přípravu na novou roli má za sebou také Elizaveta Maximová: Ve snímku Máma, který rozebírá velmi těžké téma mentální zaostalosti, hraje postiženou matku. A aby roli zahrála co nejlépe, nechala se dobrovolně zavřít na psychiatrii.
„Já jsem takhle v noci otevřel internet, nějaký zpravodajský server, a tam byl článek o tom, že našli po mnoha měsících mentálně postiženou matku s její dcerou někde v Německu,“ vypráví režisér snímku pro eXtra.cz.
Elizaveta podle režiséra udělala opravdu všechno, co mohla: „Líza skutečně předvedla hollywoodské soustředění na tu postavu, včetně všeho možného osobního obětování a nechala si naprosto zdeformovat uměle chrup, prostě posloužila té roli do opravdu posledního detailu.“
„Já jsem to po ní úplně nechtěl, aby se tam zavřela na půl roku. Ona tam taky celou dobu nebyla, to si pojďme říct. Ale intenzivně čerpala tu zkušenost a okoukávala tam věci, se kterými v běžném životě nepřijde do styku,“ chválil režisér.
Herečka se prý do role vžila tak moc, že to dokonce ztěžovalo komunikaci při natáčení: „Dvanáct hodin, co jsme točili, z té postavy nevyšla. Někdy jsem si musel zvykat na tu komunikaci. Běžný požadavek jako 'Lízo, půjdeš tady zleva doprava' – a odpovědí mi bylo nic, jen mlčení. Chvíli to trvalo, ale já věřím, že jsme si tu cestu velmi rychle našli a že na tom výsledku je vidět, že ta cesta je nalezená dobře,“ smekl režisér.
V roli je, nutno připustit, opravdu k nepoznání: „Za tu velkou proměnu je zodpovědná naše umělecká maskérka, která udělala opravdu výjimečnou práci,“ chválila sama Elizaveta pro Super.cz
„Podstoupila jsem i velkou fyzickou přípravu, abych se naučila například jinak chodit. Měla jsem speciální pohybové lekce. K tomu jsem přibrala přes osm kilo. Režisér to nepožadoval, ale potřebovala jsem v tom těle cítit určitou zpomalenost,“ dodala.