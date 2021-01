Začala registrace seniorů na očkování proti covidu, po hodině byly termíny plné

Pětasedmdesát tisíc lidí navštívilo během prvních dvou minut systém pro registraci lidí starších 80 let na očkování proti covidu-19, který byl ráno spuštěn. Kapacita zadaných termínů byla po více než hodině vyčerpaná, je ale možné se dál k očkování registrovat.

Za první hodinu se registrovalo k očkování proti covidu-19 přes 44 000 lidí. Termín očkování si zarezervovalo 2000 z nich. Premiér Andrej Babiš kolem poledne uvedl, že nyní je v systému registrováno 65 000 lidí a termín jich má rezervováno 3000.

Systém vykazoval problémy se zasíláním PIN kódů pomocí SMS, které přicházejí žadatelům i za více než deset minut, nebo s rezervací termínů pro očkování na konkrétní místo. Dovolat se hned ráno nedalo ani na linku 1221, kde měli s registrací seniorům pomáhat. V 08:35 čekalo na odeslání u mobilních operátorů 40 000 SMS zpráv s PIN kódem pro registraci. Za vteřinu jich odešlou dvacet. Operátoři se dozvěděli o požadavku státu na SMS ověření při registraci až po spuštění systému, uvedl na twitteru výkonný ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Grund.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) upřesnil, že dosud odešlo 300 000 SMS s potřebnými PIN kódy, což je podle něj větší nápor než na Silvestra. Termínů pro očkování bude podle Blatného týdně řádově tisíce, možná deset tisíc.

Očkování registrovaných lidí začne na různých místech ČR v různé dny, někde už o víkendu. Centra v současné době očkují zdravotníky nebo vysílají mobilní týmy do domovů pro seniory. Od neděle budou navíc první vakcinovaní dostávat po 21 dnech druhou dávku látky od firem Pfizer a BioNTech. Volná místa budou do registračního systému sama centra zadávat podle toho, jak budou přicházet další vakcíny.

MINISTR ZDRAVOTNICTVÍ: Na očkování se mohou přihlásit lidé nad 80 let kdykoliv. Třeba i za týden. A to bez obav, že by přišli o svoji prioritu. Systém je nastavený tak, že vždy budou mít přednost před ostatními. Vakcíny, které budou nyní přicházet, jsou určené především pro ně. — Ministerstvo zdravotnictví (@ZdravkoOnline) January 15, 2021

Rezervační web doporučuje další volnou kapacitu ověřit za několik dní, až budou další dodávky vakcín a očkovací místa doplní termíny. Lidé, kterým se nepodařilo si hned volný termín zarezervovat, tak mohou učinit kdykoliv později pomocí PIN kódu 2, který jim přišel na mobilní telefon. Některá očkovací centra prozatím ani první termíny nevypsala, v systému ráno bylo jen 47 center.

Čtvrteční nárůst případů covidu byl o půlku nižší než před týdnem

Ve čtvrtek byl počet nově potvrzených případů nemoci covid-19 v Česku skoro o polovinu nižší než před týdnem, a to 8032. Poklesl i podíl případů nákazy na počtu provedených testů na 28,3 procenta.

Od 1. března, kdy se v Česku objevily první případy nákazy koronavirem, zemřelo 14 029 z celkových 874 605 nakažených. Počet hospitalizovaných s covidem klesl ve čtvrtek zhruba na 7000, z toho asi 1100 pacientů je ve vážném stavu. Nejvíce se nákaza v posledních dnech šíří na Trutnovsku.

Index rizika protiepidemického systému PES, kterým se v Česku řídí opatření proti šíření nemoci covid-19, se dále drží na čtvrtém stupni. Ze čtvrtečních 75 klesl na 72 bodů ze sta. Snižuje se už tři dny v řadě. V Česku oficiálně platí od 27. prosince opatření pro pátý stupeň pohotovosti PES. Platit mají podle rozhodnutí vlády nejméně do 22. ledna.

Zmírnění protiepidemických opatření se v příštím týdnu podle ministra Blatného očekávat nedá, je třeba uvolnit místa v nemocnicích. V pondělí vláda projedná dílčí úpravy pátého stupně PES, například sortimentu v obchodech.

Opozice kritizuje start registrací, očkování chce probrat v PS

Opoziční politici kritizují start registrací k očkování, ale i další záležitosti spojené s vakcinací proti covidu-19 v Česku.

"Systém nemá žádná pravidla, dochází k protekci. Není jasné kdo, kdy a kde má být očkován, nefunguje registrace, není kampaň na podporu očkování. Jedním slovem - skandál," napsal ČTK předseda ODS Petr Fiala. Za stav je odpovědný Babiš, protože sám sebe ustanovil koordinátorem očkování, konstatoval. Připomněl, že blok ODS, KDU-ČSL a TOP 09 navrhuje projednat strategii očkování příští týden ve sněmovně. Pokud to vládní strany nepodpoří, počítá se svoláním mimořádné schůze.

Premiér Andrej Babiš považuje za zbytečné, aby se rezervační systém k očkování proti covidu-19 otevřel 1. února pro všechny lidi v Česku, jak bylo původně v plánu. Vysvětlil to tím, že v prvním čtvrtletí se pravděpodobně nedostane na očkování lidí mimo preferované skupiny. Opakovaně odmítl výpadky rezervačního systému a neví také, co by měl ohledně očkování vysvětlovat ve sněmovně.

"Vláda vymyslela složitý systém rezervace na očkování, že se do něj většina seniorů nedokáže ani přihlásit. A přesto se ho podařilo pět minut po zapnutí shodit. Byla by to možná sranda, kdyby tady nešlo o zdraví lidí," uvedl na twitteru poslanec Petr Třešňák (Piráti).

"Vakcíny jsou, ale dostatečně rychle se neočkuje. Nejsou očkovací centra, premiér jede do Brna a pak se chlubí v médiích, že máme očkovací centrum, ale on a vláda pro to neudělal vůbec nic!" konstatoval šéf KDU-ČSL Marian Jurečka.

Za další ukázku úplného systémového selhání očkovací strategie považuje páteční dění šéf STAN Vít Rakušan. "Třeba v Kolíně nabízí systém seniorům rezervovaná místa v Pardubicích či Hradci Králové - pokud se jim vůbec povede nějaké získat," napsal Rakušan ČTK. Odpovědnost se tak přenáší na lokální úroveň, starostové a hejtmani to ovšem zvládnou, míní. "Ale už je opravdu načase, aby skončila doba mikromanagementu a tuhle složitou logistickou akci začal řešit tým skutečných odborníků," kritizoval Babišovo řízení očkování.

"Dopadlo to špatně," napsal na dotaz ČTK ke startu registračního systému předseda KSČM Vojtěch Filip.