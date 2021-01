Zemřel autor oblíbených Boříkových lapálií

Ve věku 75 let zemřel spisovatel a překladatel Vojtěch Steklač. Psal hlavně knížky pro děti, nejznámější jsou Boříkovy lapálie.

Několik desítek let byl Steklač svázaný s městysem Havlíčkova Borová na Vysočině, kde měl chalupu. "Byl zvyklý tu trávit každý rok období od jara do podzimu. Dá se tedy říci, že velká část jeho obsáhlého díla vznikla právě u nás. Vojtěch Steklač Havlíčkovu Borovou miloval a navždy bude patřit k významným jejím obyvatelům. Čest jeho památce," uvedl městys na Facebooku ke spisovatelovu úmrtí.

Steklač se narodil v Příbrami, dětství prožil v Praze. Vystudoval sociologii a filozofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Řadu let byl redaktorem dětských časopisů Ohníček a Pionýr, kde zastával i pozici šéfredaktora.

"Největší inspirací byla práce v dětských časopisech. Museli jsme reagovat na to, co děti skutečně chtějí číst, ne to, co by bylo dobré, aby četly. A to formovalo i deformovalo mé psaní," přiznal Steklač v rozhovoru pro pořad ČT Barvy života.

Původně přitom zamýšlel psát pro dospělé. "S tím byly komplikace, dostal jsem na začátku normalizace zákaz, ale ten se netýkal tvorby pro děti. Takže do mého osudu politika zasáhla příjemným způsobem, vlastně mi určila cestu, za kterou jsem vděčen," prohlásil.

Čtenářům se do paměti zapsal především knihami o Boříkovi. Lapálie čtveřice kamarádů z pražských Holešovic se inspirovaly slavným francouzským vyprávěním Mikulášovy patálie.

Steklačovy příběhy se začaly od roku 1970 objevovat v časopise Ohníček, později vyšly v několika edicích i knižně. Ilustracemi je doprovázel Vladimír Renčín, později Adolf Born. V roce 2006 nakladatelství Albatros příběhy shrnulo do kompletního souboru Velké Boříkovy lapálie.

V 90. letech se Steklač začal spisovatelské dráze věnovat naplno, zároveň působil jako televizní scenárista. Napsal i scénáře k seriálu a televiznímu filmu o Boříkových lapáliích. "Problém je vždycky v tom najít dětské herce. Jednoho geniálního kluka najdete, ale aby to byla parta, to se ne vždycky podaří," posteskl si.

Rád si prý proto odběhl do jiného žánru, mimo jiné psal detektivky jak pro dospělé, tak pro malé čtenáře. Jeho jméno je uvedeno u seriálu Nováci, spolupracoval také třeba na pohádkové komedii Kačenka a strašidla.