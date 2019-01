Začal velký proces. Kardinál a další hodnostáři dle obžaloby tajili zneužívání skautů

Fakultní nemocnice Ostrava zůstává bez řádného ředitele, poslední rezignoval loni v říjnu. Ředitel vzejde z nového výběrového řízení, protože v posledním komise dala stejný počet hlasů dvěma uchazečům a ministr se pro žádného nerozhodl. Volba jednoho z úspěšných uchazečů v konkurzu by nepřispěla ke zklidnění situace v nemocnici , míní ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Město České Budějovice vypíše veřejnou zakázku na stavbu Multifunkčního centra Dlouhá louka s novou sportovní halou. Stavba, jejíž odhadované náklady jsou 668,4 milionu korun, by měla začít v červnu, potrvá 15 měsíců. V té době město zbourá i původní sportovní halu. Rozhodli o tom v pondělí radní. Řekli to primátor Jiří Svoboda a jeho náměstek Petr Holický (oba ANO). Centrum má stát v místě současné všesportovní haly.

Ministerstvo zemědělství v posledních čtyřech letech dalo na opatření proti suchu 29,4 miliard korun, většinou z peněz EU. V programech plánuje pokračovat, chce ale zvětšit dotace na obnovu a modernizace závlah, do kterých plánuje dát až 1,1 miliardy korun do roku 2022. Zatím se v programu, který funguje od roku 2016, utratilo 82 milionů korun, sdělil mluvčí úřadu Vojtěch Bílý.

