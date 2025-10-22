Za půl roku screeningu zachytili lékaři v ČR u mužů 100 výdutí břišní aorty
22. 10. 2025 – 12:32 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Lékaři zachytili v prvním půlroce celorepublikového screeningu 100 výdutí břišní aorty u mužů.
Na screening přišlo od ledna do června 6734 mužů a deseti z nim odhalili lékaři výduť břišní aorty před prasknutím. Sdělili to dnes novinářům v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) zástupci zapojených center. Takzvané aneurysma abdominální aorty je často bezbolestivé a bez příznaků, prásknutí největší tepny v těle je život ohrožující a většina pacientů pak umírá.
Preventivní vyšetření se týká mužů mezi lety 65 a 67, jelikož výduť břišní aorty je postihuje častěji než ženy. Na vyšetření, které je podle přednosty Pracoviště zobrazovacích metod IKEM Theodora Adly bezbolestné a zabere zhruba deset minut, pošle pacienta do ultrazvukového akreditovaného centra jeho praktický lékař. Pokud je aorta v normě, tedy její průměr nepřesahuje tři centimetry, pacient už do konce života toto vyšetření podstupovat nemusí.
Aorta vede krev do srdce skrz hrudník a břicho. Běžně má průměr přes dva až 2,5 centimetru. Zvětšení o polovinu je důvodem k léčbě až operaci, která může prasknutí výdutě předejít. Prasknutí břišní aorty patří v západních zemích mezi druhou desítku nejčastějších úmrtí. Polovina pacientů s tímto onemocněním zemře ještě před příjezdem do nemocnice, celková úmrtnost dosahuje až 80 procent, uvedli lékaři v tiskové zprávě o screeningu.
"V IKEM nabízíme obě varianty léčby onemocnění - chirurgickou a endovaskulární. Obě metody jsou vhodné pro různé skupiny pacientů," uvedl chirurg působící v IKEM Libor Janoušek. Endovaskulární léčba spočívá v zavedení speciální výztuhy do oblasti břišní aorty a lze ji dělat bez celkové anestezie. Je vhodná především pro pacienty ve vyšším věku, kteří mají více souběžných onemocnění.
Příznaky výdutě na břišní aortě jsou podle informací Národního zdravotnického informačního portálu přetrvávající bolest žaludku a zad, která zasahuje i do nohou, pocit pulsování v břiše, který lze obvykle při položení ruky na břicho v blízkosti pupku i nahmatat. Prasknutí se projeví náhlou, silnou bolestí břicha doprovázenou rychlým tepem, studeným potem, dušností nebo ztrátou vědomí.
Příčinou vzniku výdutě je podle odborníků oslabování cévní stěny. Nejvýznamnějším důvodem pro jeho vznik je ateroskleróza neboli kornatění tepen způsobené usazováním tuků z krve. Častěji se vyskytuje u lidí s vyšším krevním tlakem a kuřáků. Prevencí je zdravá strava a pravidelný pohyb.
Největší zájem o vyšetření zaznamenali lékaři v Praze, Jihomoravském a Olomouckém kraji. Další screening by se měl týkat kuřaček v menopauze, dodala přednostka Centra preventivní medicíny IKEM Věra Adámková.