Za ostudu pro Slovensko a plivanec spojencům má opozice Ficovu cestu do Moskvy

10. 5. 2025 – 6:19 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Za ostudu pro Slovensko a za plivanec do tváře spojencům v Evropské unii a Severoatlantické alianci označili představitelé slovenské opozice návštěvu premiéra Roberta Fica v Moskvě u příležitosti dnešních oslav 80. výročí porážky nacistického Německa.

Většina evropských představitelů na protest proti pokračující ruské agresi na Ukrajině do Moskvy nejela. Bývalá diplomatka a herečka Magda Vášáryová na demonstraci v Bratislavě prohlásila, že Fico byl v Moskvě jako poskok, který si hojí své ego.

"Je to ostuda pro Slovensko, je to zrada našich národních zájmů. Samotná cesta do Moskvy je jedním z nejhorších momentů slovenské zahraniční politiky," řekl novinářům předseda nejsilnějšího opozičního hnutí Progresivní Slovensko Michal Šimečka.

Slovenští opoziční politici, kteří dlouhodobě kritizují Rusko za jeho invazi na Ukrajinu, vyzývali Fica, aby do Moskvy neodjížděl. Premiér reagoval slovy, že hodlá uctít vojáky Rudé armády, která se za války podílela na porážce nacistického Německa. Podle něj také nelze spojovat minulost s nynější situací na Ukrajině.

"Historie si bude pamatovat, kdo byl na straně agresora a kdo si zachoval čest. Úplně nejlépe by bylo, pokud by si tam Fica nechali. To by byla největší pomoc slovenskému národu," řekl předseda strany Svoboda a Solidarita Branislav Gröhling. V souvislosti s Ficovou cestou do Moskvy Gröhling zmínil možnost podání trestního oznámení pro vlastizradu.

"Právě v době, kdy demokratická Evropa oslavuje mír a spolupráci, slovenský premiér nám dělá ostudu v Moskvě, aby s diktátorem, který vrátil do Evropy největší teror od konce druhé světové války, oslavoval smrt a válku, a současně pomáhal nepřátelské propagandě," míní šéfka strany Za lidi Veronika Remišová. Připomenula, že právě na dnešek připadá Den Evropy. Ten je připomínkou na takzvanou Schumanovou deklaraci z roku 1950, která se stala impulzem evropského integračního procesu.

Opoziční hnutí Slovensko oznámilo, že jeho představitelé včetně předsedy a expremiéra Igora Matoviče zavítali do Kyjeva. Tam mimo jiné rozvinuli transparent, kterým upozornili na dětské oběti ruské agrese na Ukrajině.

Nevůli slovenské opozice a občanských aktivistů na Slovensku vyvolala už prosincová Ficova schůzka s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Moskvě. Ta odstartovala na Slovensku mohutné protivládní demonstrace. Účast na nich postupně značně klesla a jejich organizátoři už předem ohlásili, že dnešní protest bude prozatím poslední. Na rozdíl od lednových či únorových občanských manifestací ani tentokráte demonstranti náměstí u sídla úřadu vlády zcela nezaplnili, podle Denníku N na protest ale přišly tisíce lidí.

"Soucítíme s těmi, kdo jsou obětí, nesoucítíme s těmi, kdo jsou agresoři. Umíme odlišit zlo od dobra," řekla v projevu na demonstraci u sídla slovenské vlády Vášáryová. Dodala, že Fico dělá všechno proto, aby zničil národní identitu Slovenska.

Podle slovenského exministra zahraničí Rastislava Káčera kvůli Ficově cestě je Slovensko na posměch spojencům, od kterých se Bratislava také izoluje. V proslovu na demonstraci Káčer prohlásil, že každým týdnem trvání současné Ficovy vlády Slovensko stále více zabředá do bahna.