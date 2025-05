Za oponou legendy: Životní tajemství, které Freddie ukryl až do smrti

27. 5. 2025 – 11:23 | Zpravodajství | Alex Vávra

Freddie Mercury, ikona rocku a symbol divokého života, skrýval po celá léta šokující tajemství – měl tajnou dceru, kterou miloval až do své smrti. Po více než třiceti letech mlčení vychází najevo příběh, který změní pohled na legendu.

Freddie Mercury měl po celá léta tajemství, které se nepodařilo odhalit ani těm nejzvědavějším fanouškům – až dosud. Podle nové šokující biografie Love, Freddie měl legendární frontman skupiny Queen tajnou dceru, se kterou udržoval láskyplný a hluboký vztah až do své smrti v roce 1991.

Tato žena, známá pouze jako „B“, pracuje dnes jako zdravotnice v Evropě, je jí 48 let a rozhodla se po více než třiceti letech promluvit. Její výpověď je šokující nejen obsahem, ale i emocemi, které z ní sálají. „Freddie Mercury byl a je můj otec,“ píše ve svém dopise, který je součástí knihy. „Zbožňoval mě. Od chvíle, kdy se dozvěděl, že má dítě, mi věnoval všechnu svou lásku a péči. Opatroval mě jako poklad.“

Podle knihy se B narodila po náhodné aféře Freddieho s manželkou jednoho z jeho blízkých přátel v roce 1976. Zpěvák o jejím narození věděl a začal si okamžitě vést deníky – první záznam je datován na 20. června 1976, jen dva dny po vydání singlu You’re My Best Friend. Těchto deníků vzniklo celkem 17 svazků, které zpěvák později svěřil své dceři – jeho jediné biologické příbuzné.

Freddie: Génius, milenec, otec – a mistr tajemství

Mercury, vlastním jménem Farrokh Bulsara, se narodil 5. září 1946 na ostrově Zanzibar indickým rodičům. Mládí strávil v Indii, kde navštěvoval britský internát, a po revoluci v roce 1964 uprchla jeho rodina do Velké Británie. Právě tam vznikla skupina Queen a Mercury se stal jednou z nejikoničtějších postav hudební historie. Navzdory extravagantnímu životnímu stylu a otevřené bisexualitě, o níž se v posledních letech hodně psalo, dokázal Freddie udržet největší tajemství svého života mimo světla reflektorů. Jeho dcera tvrdí, že o její existenci věděl pouze nejužší okruh přátel. „Po třech dekádách lží, spekulací a překrucování je načase nechat Freddieho promluvit,“ uvádí B. „Nikdo mě k tomu nenutil. Byla jsem jeho jediným dítětem, jeho nejbližší krví.“

Poslední zápis do svého deníku Freddie učinil 31. července 1991 – jen několik měsíců před svou smrtí na bronchopneumonii způsobenou AIDS. Bylo mu pouhých 45 let. Biografka Lesley-Ann Jones, která s B spolupracovala tři a půl roku, přiznává, že zprvu pochybovala. „Nikdo by tohle nedokázal zfalšovat,“ říká. „Nevymyslela by si 17 svazků deníků, nepracovala by se mnou roky – a to bez jediného požadavku. Věřím jí každé slovo.“

A tak se po letech mlčení odkrývá zcela nová kapitola života Freddieho Mercuryho. Kapitola, která by mohla navždy změnit pohled na tohoto výjimečného muže – jako umělce, ale především jako otce.