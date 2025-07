Z Padesáti odstínů šedi až na červený koberec ve Varech: Dakota Johnson vyrostla v ženu, která přesně ví, kým je

11. 7. 2025 – 11:09 | Magazín | Žanet Ka

Znali jsme ji jako nesmělou Anastasiu z Padesáti odstínů šedi. Když se ale Dakota Johnson letos objevila na karlovarském filmovém festivalu, před diváky, novináři i fanoušky stanula žena, která srší šarmem, klidem a sebejistotou. A dokázala, že není jen hollywoodskou hvězdou, ale i duší současné kinematografie.

Stylová jako vždy - žena s duší bohémky

Z letadla vystoupila v pohodlném, ale promyšleném outfitu- bílém tílku, pruhovaných kalhotách Donni a síťovaných balerínách Alaïa. Vše korunoval ikonický šátek Gucci uvázaný ve stylu Grace Kelly, a nechyběla ani černá kabelka stejné značky a sluneční brýle s hranatými obroučkami. Kombinace ležérnosti, luxusu a retro detailu jako vyšitá.

Na letišti rozdala pár podpisů a pokračovala. Plánovaná procházka na vyhlídku ji sice nevyšla, ale nahradila to návštěvou posilovny. Ale ani to jí neubralo na elánu, naopak- večer se proměnila v éterickou divu.

Dvakrát malé černé - dvakrát jinak

V sobotu večer uvedla v Městském divadle film Splitsville, v němž sama hraje. Na sobě měla hedvábné šaty s halter výstřihem od značky Aflalo, střižené podle nejžhavějších trendů inspirovaných 70. lety. Minimalistické a zároveň smyslné, přesně jako ona. A možná jste postřehli, že Dakota ochutnala doušek absinthu. S úsměvem přiznala, že jí „trochu pálil nos“.

zdroj: Instagram

Před nástupem na červený koberec povečeřela lehká jídla v #ID Bar & Restaurant, kde si personál nemohl vynachválit její milé vystupování, pozitivní energii a absenci hvězdných manýrů. Popsali ji jako milou něžnou ženu, kolem které panuje klidná atmosféra a po níž i po odchodu zůstala pozitivní energie ještě několik hodin.

Nedělní večer patřil velkému finále. Na červeném koberci před hotelem Thermal zazářila v sametovém pouzdrovém modelu Mugler s výrazným vykrojeným dekoltem připomínajícím rohy. Celek doplnila lodičkami Jimmy Choo a náhrdelníkem se smaragdy značky Richard Coin Haute Couture. Byla oslnivá, důstojná a přitom neokázalá.

zdroj: Instagram

Dvojí práce na druhou

Při předávání ceny prezidenta festivalu pronesla úvodní slova česky, s lehkým akcentem a roztomilým úsměvem, čímž si okamžitě získala srdce všech přítomných. Následně uvedla snímek Dokonalá shoda.

Oba uvedené snímky Dakota představuje nejen jako herečka, ale i jejich producentka. Splitsville má být svižnou romantickou komedií plnou provokativního humoru. “Vztahy jsou hrozně složité,” poznamenala Johnson. “Každý, který mám- i s přáteli- je úplně jiný. A právě to mě na tom baví.”

Dokonalá shoda zase komorní, ale výbušná komedie o toxickém milostném trojůhelníku. “Nechat se milovat je děsivé. A opravdu někoho milovat? Taky. Právě tenhle rozpor mě na scénáři fascinoval,” dodává Dakota.

Herečka, producentka, režisérka - Dakota má vizi

Dakota Johnson není jen modelka a herečka. Je také aktivní producentkou krze svou společnost TeaTime Pictures, kde pomáhá tvořit nové příběhy a otevírá dveře nezávislým projektům. Zároveň se věnuje TeaTime Book Clubu- online broadcastu na Instagramu, kde právě rozebírá knihu All Fours od Mirandy July.

Loni režírovala krátkometrážní film Loser Baby a chystá svůj režijní debut celovečerním snímkem, v jehož středu bude postava s autismem. Herečku Vanessu Burghardt už si Dakota sama vybrala. Těšit se můžeme na film, který bude vyprávěný srdcem a vizuální hloubkou. Přesně takový, jaká je ona sama.

Bez manýrů, s otevřeným srdcem

Přestože ji někteří fanoušci kritizovali za to, že v sobotu do divadla vstoupila bočním vchodem a vyhnula se davu, důvod je o něco střízlivější. Před Městským divadlem je omezený, úzký prostor, a patrně se organizátoři snažili předejít opakování situace z roku 2021, kdy zde kvůli zájmu fanoušků uvízl Johnny Depp a program festivalu se tím výrazně zpozdil. Dakota to každopádně druhý den vynahradila s noblesou. Na červeném koberci rozdávala podpisy, úsměvy i pomoc, kdy s přátelským úsměvem zvedla novinářův mobil, který mu spadl na zem. Jednoduše- byla kouzelná.

zdroj: Instagram

Dakota v Karlových Varech nezářila jen díky hvězdnému statusu - hollywoodská herečka přivezla něco navíc

S lehkostí, noblesou a obrovským vnitřním klidem Dakota Johnson ukázala, že skutečná hvězda nepotřebuje třpytky ani skandály. Stačí být sama sebou, s úsměvem, milým slovem a vášní pro věci, které mají smysl. Na KVIFF přivezla inspiraci, odvahu a nové tvůrčí výzvy.

Z Karlových Varů po dni a půl odjížděla nadšená architekturou, atmosférou i setkáními s lidmi. A my věříme, že se vrátí. Nejen jako herečka, ale i jako autorka příběhů, které tu zanechají otisk stejně jemný a nezapomenutelný jako její vlastní přítomnost. Její pokora, vášeň i odhodlání ji dělají nejen respektovanou osobností, ale také symbolem nové éry žen v kinematografii.