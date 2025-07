Kraje podle asociace nedostanou od státu chybějící dvě miliardy na opravy silnic

11. 7. 2025 – 10:22 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Stát letos krajům neposkytne chybějící dvě miliardy korun na opravy silnic druhé a třetí třídy a mostů.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) to dnes potvrdil na jednání hejtmanům, kteří varují před odkladem desítek staveb po celé republice. Kraje budou muset sahat do jiných investic či projekty přesunout na příští rok, sdělila ČTK mluvčí Asociace krajů ČR a Zlínského kraje Soňa Ličková. Kupka odmítá, že by rozhodnutí mohlo mít negativní dopad na stav silnic. Řekl to ČTK. Připomněl, že stát přispívá každý rok krajům a Praze na dopravní projekty více než deseti miliardami korun.

Stát v březnu uvolnil krajům prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) dvě miliardy korun. Částka je proti loňským čtyřem miliardám korun poloviční a podle krajů nedostatečná. "Dnes nám ministr Kupka potvrdil, že chybějící dvě miliardy korun kraje nedostanou. Je to další rána pro regiony. Po nepedagogických pracovnících jde o další prostředky, o které kraje v rozpočtu přijdou," uvedl předseda Asociace krajů ČR a hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO).

Ve srovnání s loňským rokem dostane podle asociace letos například Ústecký kraj o 140 milionů korun méně, Pardubický kraj o 110 milionů korun méně a Zlínský kraj o 70 milionů méně. Kraje upozorňují na to, že kvůli tomu hrozí odklad mnoha projektů, které měly zajistit bezpečnější a plynulejší dopravu v krajích. "Tímto rozhodnutím byla přerušena každoroční podpora nastavená v období dvou předchozích vlád. Budeme nuceni sáhnout do jiných krajských investic a některé plánované dopravní akce odložit na příští rok," doplnil Holiš.

Ministr dopravy odmítá, že by rozhodnutí mohlo mít negativní vliv na stav silnic nižších tříd. Některé kraje podle něj vysoutěžily například souvislé opravy silnic zhruba za polovinu projekční ceny. "Tím pádem postaví totéž, co plánovaly," řekl Kupka ČTK. Pokud by ministerstvo dalo krajům dvě miliardy korun navíc, muselo by samo omezit výstavbu v regionech, uvedl.

Kupka připomněl, že část krajů se rozhodlo zvýšit slevy na dopravu pro některé skupiny lidí ze současných 50 na 75 procent. Nejde proto podle něj věřit tomu, že by některé kraje neměly potřebné peníze na opravy silnic.

Stát každoročně přispívá krajům a Praze na dopravní projekty více než deseti miliardami korun, uvedlo dnes ministerstvo dopravy. Letos jde o více než 4,3 miliardy Kč na zajištění železniční dopravní obslužnosti, 3,4 miliardy korun na infrastrukturní projekty a takřka 2,5 miliardy Kč na silnice druhé a třetí třídy.

Celkově stát v letech 2020 až 2025 poskytl krajům na dopravu přes 58 miliard korun, z toho více než 25 miliard na silnice druhých a třetích tříd, uvedl dnes mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. "Od roku 2015 dosáhla tato podpora 39,7 miliardy Kč, což výrazně přispělo ke zlepšení jejich stavu," dodal.

Opravy silnic měly být letos nově financovány přímo prostřednictvím upraveného rozpočtového určení daní. Změnu slibovanou vládou ale dosud neschválila Poslanecká sněmovna. Minimálně do voleb tedy kraje podle asociace žádné další prostředky na rekonstrukce silnic od státu nezískají.