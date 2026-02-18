Z malého nápadu za pár dolarů je zlatý důl. Investoři se perou o nejtemnější appku roku
18. 2. 2026 – 16:33 | Zpravodajství | Alex Vávra
Nenápadná aplikace s jediným tlačítkem se v Číně proměnila ve virální fenomén. Mladí lidé, kteří žijí sami a cítí se přehlížení, v ní našli jednoduchý způsob, jak nezmizet beze stopy. Jenže úspěch přinesl i přejmenování, investory a otázku, jestli technologie může nahradit skutečné lidské vazby.
V Číně se v posledních týdnech nečekaně rozjela vlna kolem malé aplikace, která má v podstatě jedinou funkci: každý den po vás chce jednoduché potvrzení, že jste v pořádku. V zemi s obrovskou populací, rychle se měnícími rodinnými vazbami a rostoucím počtem lidí žijících o samotě se z ní stal hit, který se šířil hlavně díky sociálním sítím. Aplikace zacílila na mladé lidi ve velkých městech, kteří často žijí sami, pracují dlouhé hodiny a mají pocit, že je nikdo nevidí.
Princip je banálně prostý. Uživatel zadá své jméno a e-mail na nouzový kontakt, pak už jen každý den klepne na obří zelené tlačítko. Pokud několik dní po sobě nepotvrdí svou přítomnost, aplikace automaticky upozorní nouzovou osobu, aby uživatele zkusila zkontrolovat. Právě ta kombinace praktického nápadu a černého humoru pomohla aplikaci rychle prorazit, protože mluví k obavě, kterou si mnoho lidí nechce nahlas připustit: že by mohli zmizet bez povšimnutí.
Podle odhadů citovaných čínskými médii by do roku 2030 mohlo v Číně existovat až 200 milionů jednočlenných domácností. Důvodů je víc. Populace rychle stárne, takže přibývá seniorů, kteří zůstávají sami. Zároveň se během poslední dekády stovky milionů mladých lidí přesunuly z rodných míst za prací do vzdálených měst, čímž po sobě zanechaly vylidňované oblasti a izolované rodiče. A u mladší generace je patrný pokles zájmu o manželství i randění, což jde ruku v ruce s dlouhodobým propadem porodnosti. K tomu se přidává zhoršená psychická pohoda, úzkosti a deziluze, které v posledních letech sílí i v souvislosti s vysokou nezaměstnaností mladých.
Osamělost jako motor virality
Na sociálních sítích se objevovaly reakce, které popisovaly pocit úlevy, že se někdo aspoň symbolicky ptá, zda člověk ještě žije. Podle odborníků tato odezva odhaluje širší problém: lidé mohou být fyzicky obklopení miliony dalších, ale zároveň se cítit atomizovaní, odpojení a uvěznění v režimu práce, který jim neumožňuje vztahy udržovat. Technologie může pomoct, pokud zabrání tomu, aby někdo zůstal bez pomoci, ale sama o sobě by neměla nahrazovat skutečné sociální vazby a dostupnou podporu pro osamělé seniory i mladé.
Aplikace se během krátké doby dostala na špičky žebříčků placených utilit v čínské verzi App Storu a začala stoupat i v zahraničí, kde ji ve velkém stahovali mimo jiné čínští uživatelé žijící v cizině. V mezinárodním prostředí se zároveň objevovala pod jiným názvem, což posílilo její dojem globálního produktu. V jednu chvíli byla podle dostupných dat v některých zemích v první čtveřici placených utilit.
Přejmenování, investoři a další směr
Za projektem má stát malý tým tří spoluzakladatelů narozených po roce 1995, který aplikaci vyvíjel z města Čeng-čou v provincii Che-nan. Podle jednoho z tvůrců stála výroba zhruba 200 dolarů a původně šlo o bezplatnou aplikaci. Později přešla do placené kategorie, nejdřív za symbolickou částku, následně cenu zvýšila na 8 jüanů, pořád však bez nutnosti předplatného. Vysvětlení je jednoduché: prudký nárůst zájmu přinesl nejen stahování, ale i náklady a potřebu plánovat další rozvoj.
S virálním úspěchem přišla i pozornost investorů. Tým měl být kontaktován desítkami zájemců a začal jednat o financování mateřské společnosti, která dosud vydala jen několik málo aplikací. Tvůrci zároveň naznačili, že chtějí platformu rozšířit a časem do ní zapojit umělou inteligenci tak, aby dokázala bezpečí uživatele sledovat aktivněji než jen přes denní potvrzení. Konkrétní funkce neupřesnili, ale směr naznačili jako bezpečnostního společníka v telefonu.
Kontroverze se točila i kolem názvu. Část publika ho považovala za příliš ponurý, jiní tvrdili, že právě jeho přímočarost byla polovinou kouzla. Nakonec tým oznámil, že pro globální trh přejde na název Demumu, který si ponechává nenápadný odkaz na původní myšlenku, ale zní přívětivěji. Fanoušci to přijali rozpačitě, protože se báli, že změnou jména zmizí to, co aplikaci odlišovalo od tisíců jiných utilit.
Zajímavé je i to, že po vlně mezinárodní pozornosti měla aplikace podle některých zpráv z obchodů v pevninské Číně dočasně zmizet, zatímco v jiných regionech zůstávala dohledatelná. Ať už byl důvod jakýkoli, celý příběh ukázal, jak silně může jednoduchý nápad rezonovat ve chvíli, kdy se potká s reálným společenským pocitem. V tomto případě s obavou z neviditelnosti, s osamělostí a s potřebou bezpečí, která je mnohem univerzálnější, než by se na první pohled zdálo.