Lajky za cenu života: úřady varují po smrti známé vlogerky
18. 2. 2026 – 15:21 | Zpravodajství | Alex Vávra
Tragédie na Filipínách ukázala, jak tenká je hranice mezi kulinářským dobrodružstvím a smrtelným rizikem. Food vlogerka Emma Amitová zemřela po konzumaci vysoce jedovatého útesového kraba, jehož toxiny se nezničí ani vařením. Případ vyvolal vlnu varování i otázky, kam až může zajít honba za pozorností na sociálních sítích.
Na první pohled to vypadalo jako další z mnoha videí, která si hrají s romantikou moře, čerstvého úlovku a kuchyně, kde to voní po kokosovém mléce a dřevěném uhlí. Jenže tenhle příběh skončil tragicky. Na Filipínách zemřela 51letá food vlogerka Emma Amitová poté, co při natáčení obsahu pro sociální sítě snědla vysoce jedovatého útesového kraba druhu Zosimus aeneus, známého pod přezdívkou devil crab. Událost otřásla místní komunitou u Puerto Princesa na ostrově Palawan a zároveň znovu otevřela téma, které se v přímořských oblastech připomíná pořád dokola: ne všechno, co se dá ulovit, se dá bezpečně jíst, a u některých druhů nepomůže ani vaření.
Podle dostupných informací se Amitová 4. února vydala s přáteli do mangrovového porostu poblíž svého domova. Sbírali měkkýše, šneky a další mořské živočichy, prostě to, co bývá pro místní běžnou součástí života i jídelníčku. Právě tahle každodennost dělá celý případ tak znepokojivým: nejde o turistu, který nezná prostředí, ale o člověka, který u moře žil, rybařil a uměl si obstarat jídlo. Ve videu pak Amitová ukázala přípravu úlovku, vaření v kokosovém mléce a ochutnávku, kterou sdílela se sledujícími na TikToku a Facebooku.
Následující den přišel prudký zlom. Ženě se udělalo zle, svědci popisovali křeče, ztrátu vědomí a výrazné zmodrání rtů. Stav se rychle zhoršoval, byla převezena do nemocnice a lékaři se ji snažili zachránit, přesto 6. února zemřela. Při vyšetřování úřady našly v domácnosti a v odpadu několik typicky nápadně zbarvených krunýřů odpovídajících tomuto druhu. Podle místních informací tragédie nepostihla jen ji: zemřela také kamarádka, která z krabů rovněž jedla, a úřady proto sledovaly i další osoby, které s nimi stolovaly, kvůli případným známkám otravy.
Co z člověka udělá jediné sousto problém na život a na smrt
Útesoví krabi jako Zosimus aeneus jsou nebezpeční tím, že v sobě mohou nést kombinaci neurotoxinů, zejména saxitoxin a tetrodotoxin. Tyto látky nepůsobí jako běžná střevní otrava, kdy je člověku špatně a pak se to zlomí k lepšímu. Neurotoxiny zasahují nervový systém, mohou vést k rychle postupující slabosti, poruchám dýchání, ochrnutí a v krajním případě ke smrti. A to nejhorší: domácí kuchyň proti nim nemá žádný trik. Podle Smithsonian Institution se tyto toxiny vařením ani jinou tepelnou úpravou neničí, takže ani hrnec, ani oheň, ani kokosové mléko z úlovku neudělají bezpečné jídlo. Právě tahle falešná jistota bývá zrádná, protože mnoho lidí má zažité, že když se něco dobře provaří, riziko zmizí. U tohoto typu toxinů to neplatí.
Tohle zároveň vysvětluje, proč mohou být podobné případy tak rychlé a dramatické. U některých otrav totiž rozhoduje čas. Když toxiny začnou působit, může se okno pro účinnou pomoc rychle uzavírat. Nejde jen o to dojet do nemocnice, ale i o to, že ani moderní medicína nemá u všech toxinů jednoduché řešení typu protilátka a hotovo. Často se bojuje podporou životních funkcí, zejména dýchání, a čeká se, až se tělo s toxinem vyrovná. Jenže když je dávka vysoká, může být průběh neúprosný.
Varování po tragédii a nebezpečná logika sociálních sítí
Náčelník barangaye Luzviminda Laddy Gemang po události vyzval obyvatele Puerto Princesa a okolí k maximální opatrnosti. Vyjádřil smutek i překvapení, protože Amitová i její manžel byli považováni za zkušené rybáře, a právě proto to celé působí jako paradox. V komunitách, které žijí u moře, se totiž znalosti o nebezpečných druzích často předávají po generace, někdy stačí barva, tvar, místo výskytu a člověk ví, že tohle nepatří na talíř.
Do hry ale vstupuje ještě jeden faktor, který je pro dnešní dobu typický: tlak udělat obsah, který zaujme. Něco neobvyklého, odvážného, hraničního. Sociální sítě často odměňují výjimečnost a extrém, a hranice mezi dobrodružstvím a hazardem se pak může posunout až nebezpečně snadno. Tragédie Emmy Amitové je tak i mrazivou připomínkou, že viralita nezná brzdy a algoritmus neřeší následky. O to důležitější je, aby v podobných případech zafungovalo místní varování, zkušenost rybářů, doporučení odborníků a obyčejná opatrnost.
Na konci zůstává několik tichých, nepříjemných otázek. Jak je možné, že se něco takového stalo právě lidem, kteří moře znali. Jestli v tom byla neznalost, momentální podcenění, nebo vědomé riziko kvůli videu. A hlavně, jak snadno se může proměnit běžný den u vody v katastrofu, když se do něj přimíchá jed.
Z téhle události si lze odnést jednoduché pravidlo, které platí kdekoli na světě: nejedli byste něco jen proto, že to vypadá zajímavě na kameře, a už vůbec ne něco, co je v dané oblasti známé jako rizikové. U mořských živočichů to platí dvojnásob, protože některé jedy jsou tiché, rychlé a vařením se nezničí. A to je přesně ten typ nebezpečí, který si nebere druhou šanci.