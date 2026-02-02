Zavřel se na rok do pokoje. Tvrdí, že mu to zachrání život
2. 2. 2026 – 12:22 | Zpravodajství | Alex Vávra
Devětačtyřicetiletý Američan Skip Boyce se dobrovolně zavřel na celý rok do jednoho pokoje ve vlastním domě. Bez alkoholu, bez návštěv a bez úniku před sebou samým se pokouší zhubnout, srovnat psychiku a znovu si vybudovat disciplínu – a celý proces nepřetržitě vysílá živě na internetu.
Devětačtyřicetiletý Skip Boyce z amerického St. George v Utahu se rozhodl pro krok, který vzbuzuje obdiv i ostrou kritiku. Na celý rok se zavřel do jednoho pokoje ve svém domě, který přeměnil na plně soběstačný obytný prostor. Cílem jeho projektu s názvem Rok izolace je zlepšit fyzické i psychické zdraví, zbavit se špatných návyků a znovu si vybudovat disciplínu. Celý proces navíc nepřetržitě vysílá živě na internetu, bez přestávek, střihů nebo úprav.
Boyce se k tomuto rozhodnutí odhodlal poté, co se po ukončení třináctileté kariéry v ropném průmyslu ocitl v psychickém útlumu. Dlouhá léta pracoval na ropných polích, často v režimu několikaměsíčních turnusů daleko od domova. Práci miloval, měl v ní respekt a jasnou strukturu. Po návratu k běžnému rodinnému životu ale začal pociťovat ztrátu směru, zhoršení psychického stavu i výrazné zhoršení fyzické kondice. Sám přiznává, že se bál, aby neskončil stejně jako jeho rodiče, kteří podle něj s věkem rezignovali na zdravý životní styl.
Izolační místnost je oddělena od zbytku domu a obsahuje vše potřebné k dlouhodobému pobytu. Je v ní postel, pracovní stůl, cvičební zóna s běžeckou podložkou, činkami a posilovacími gumami, základní kuchyňský kout s rýžovarem, malou troubou a elektrickou plotýnkou a také vlastní koupelna, která není součástí livestreamu. Jídlo a hygienické potřeby si objednává online a jeho manželka mu je nechává u dveří. Přímý kontakt je omezený, ale každodenní krátká komunikace zůstává zachována kvůli chodu domácnosti a financím.
Rok bez rozptýlení a výmluv
Hlavním smyslem projektu je podle Boyce odstranit zbytečné podněty moderního života. V izolaci nemá alkohol ani drogy, nemá návštěvy a většinu dne má jasně strukturovanou. Pravidelně cvičí podle plánu sestaveného osobním trenérem, pečlivě sleduje svůj jídelníček a zapisuje si vše, co sní, aby pochopil, co mu prospívá a co mu škodí. Aktuálně váží přibližně 142 kilogramů a jeho cílem je dostat se na 92 kilogramů.
Vedle hubnutí má i další cíle. Chce se naučit cizí jazyk, zlepšit paměť, začít pravidelně číst a zvládnout fyzické výzvy, jako jsou shyby. Přiznává, že většinu těchto věcí by mohl zvládnout i bez izolace, ale právě úplné odstřižení od rozptýlení mu podle něj dává šanci věnovat se všemu naplno. Nejde mu o rychlou proměnu, ale o dlouhodobou změnu návyků, která vydrží i po návratu do běžného života.
Ještě před zahájením projektu absolvoval lékařskou prohlídku, při níž mu lékař zkontroloval srdce, plíce, krevní tlak i cholesterol. Další silnou motivací je pro něj narození prvního vnoučete, které v něm posílilo touhu být dlouhodobě zdravý a aktivní.
Podpora rodiny i obavy odborníků
Manželka a čtyři dospělé děti jeho rozhodnutí podporují. S manželkou byli více než deset let zvyklí fungovat na dálku kvůli jeho práci, takže ani současná izolace v rámci jednoho domu pro ně nepředstavuje zásadní problém. Zároveň si ale stanovili jasné pravidlo, že pokud by izolace začala vážně negativně dopadat na psychiku kohokoli z nich, projekt okamžitě skončí.
Ne všichni ale sdílejí optimismus samotného Boyce. Někteří odborníci upozorňují, že dlouhodobá sociální izolace může mít negativní dopady na duševní zdraví a že extrémní metody změny životního stylu bývají obtížně udržitelné po návratu do běžného života. Přesto uznávají, že určité prvky jeho přístupu, jako je struktura, pravidelnost a omezení rušivých vlivů, mohou být přínosné, pokud budou správně zvládnuty.
Boyce zdůrazňuje, že nejde o show, senzaci ani hrané drama. Vše, co se děje, je podle něj autentické a bez příkras. Pokud selže, přizná to. Pokud bude mít špatný den, diváci ho uvidí. Rok izolace nepovažuje za kaskadérský kousek, ale za vědomý restart života ve chvíli, kdy cítil, že se ocitl na špatné cestě. Podle něj je po padesátce pořád dost času na to, aby člověk změnil směr, pokud je ochoten udělat radikální krok.