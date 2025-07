Vztah s nejkrásnějším mužem Evropy není žádný med: "Jsem velmi majetnický"

22. 7. 2025 – 6:30 | Magazín | BS

Vítěz soutěže krásy a nositel evropského titulu Mister Supranational prozradil, jak vypadá jeho vztah.

Značná část publika má soutěže krásy zafixované především jako dámskou záležitost. To už ale dávno není pravda: Souběžně s Miss probíhá také pánská soutěž Mister Czech Republic, v níž se letos prosadil elegantní Tomáš Haring.

Neskončil navíc jen u toho, pokračoval na mezinárodní kolbiště do Polska, kde skončil v první světové desítce a navíc vybojoval titul pro nejkrásnějšího muže Evropy.

Skvělá partie – alespoň tedy na pohled. Pokusy Tomáše svádět by ale s největší pravděpodobností skončily nezdarem – mladý pán je už několik let zadaný. Na dálku, ale to nikomu nepřekáží, zdá se.

„Partnerka nežila v Čechách a to nám naštěstí dalo tu možnost se spojit a setkat,“ prozradil Tomáš pro eXtra.cz. a přiznal, že svou milou poznal a oslovil nejdřív na sociálních sítích.

Odloučení pramenící ze vzdálenosti se někdy může stát líhní různých podezření a žárlivostí. Nic takového se ale Tomášovi zatím neděje: „Z mojí strany, já jsem dost majetnický člověk, takže samozřejmě jsem rád, když o nějakých věcech vím. Na druhé straně si myslím, že jsme velmi otevření, hodně si věříme. Nedali jsme si zatím vůbec žádný prostor na to, abychom jeden druhému nedůvěřovali,“ popsal.

„Už jsou to dva roky, takže jako už je to nějaký čas, a myslím si, že čím jsou spolu lidé paradoxně déle, tak si hledají k sobě ty cestičky,“ dodal tajemně.

„Člověk se učí každým dnem, ale asi mě osobně překvapilo, že to může být lepší a lepší. Já jsem byl vždy ten člověk, co má takový ten hype, a potom to upadávalo. A tentokrát jsem narazil na to, že vlastně každým tím týdnem, měsícem a rokem je to jen a jen lepší,“ svěřil se.

Takových vztahů je zatracené málo. Tak ať to vydrží!