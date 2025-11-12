O nahotu je zájem! Neslušná seznamka Naked Attraction je hit, ve sledovanosti pokořila i Novu
12. 11. 2025 – 11:30 | Magazín | Jiří Rilke
Mezi mladými diváky je obrovský zájem. A dívají se i vysokoškoláci.
V ředitelství televize Óčko mohou pomalu třepat šampusy: Nestoudná seznamka Naked Attraction je obrovský hit. A hlavně to vypadá, že se nejednalo jen o jednorázový výkyv, kdy by byli diváci zvědaví pouze na premiéru.
I další díly totiž zaujaly obrovský dav lidí, což televize nezapomněla vypíchnout v čerstvě prezentované tiskové zprávě.
Na první polovinu první řady se podívalo skoro tři čtvrtě milionu lidí, konkrétně 718 000 diváků, průměrná sledovanost každého dílu při premiéře dosahovala 122 000 lidí ve věku mezi 18 a 69 lety.
To je 8,09% podíl celkové sledovanosti a Óčko se s podobně silnými čísly řadí mezi televizní giganty.
Pokud se navíc zaměříme na mladší cílové skupiny, Óčko ve chvíli, kdy se vysílá Naked Attraction, dokonce občas poráželo i Novu. A to už je opravdu pořádně cenný skalp.
Na holé zadky a plandající penisy se, možná trochu překvapivě, také se zájmem podívá celá řada vzdělaných lidí s vyššími příjmy.
41 % publika nahé seznamky tvoří mladí lidé ve věku 25 až 44 let. A 23 % z nich má vysokou školu, což je o 70 % víc než je obecný průměr při jakémkoliv televizním vysílání.
24% publika tvoří lidé z domácností s vyššími příjmy, což je také výrazně nadprůměrný údaj: Jedná se o 50 % větší číslo, než bývá běžné.
„Navzdory některým komentářům o zábavě pro dno společnosti se ukázalo, že Naked Attraction sledují lidé vzdělaní a s nadstandardní životní úrovní,“ pochvaluje si programový ředitel Óčka Alexandr Guha.
„Pořad má i svou vzdělávací funkci. Chceme ukázat lidská těla, jak skutečně vypadají. Bez filtru a se všemi nedokonalostmi. Mladým to může sloužit jako protiváha k obsahu, se kterým se setkávají v online prostoru, který je často velmi přikrášlený,“ dodává.
Televize bude samozřejmě kout železo, dokud je žhavé: Na jaro příštího roku už se chystá druhá řada.