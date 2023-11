Ukrajině se tenčí zásoby munice, upozorňuje Zelenskyj

Řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Co myslíte, že začali kupovat na Blízkém východě jako první? Munici ráže 155 milimetrů. Naše zásoby se ztenčily,“ posteskl si Zelenskyj. Dodal však, že zpomalení dodávek od spojenců, například Spojených států amerických, ale rozhodně není záměrné.

⚡️Zelensky: Artillery munition deliveries to Ukraine have decreased since Israel-Hamas War.



The delivery of artillery shells to Ukraine from Western allies has decreased since the beginning of the Israel-Hamas conflict, President Zelensky said on Nov. 16. https://t.co/ZI4Qcm0xGI