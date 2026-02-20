Výstup, ze kterého nebylo návratu. Horolezci hrozí vězení za smrt partnerky
20. 2. 2026 – 14:20 | Zpravodajství | Alex Vávra
Smrt pod vrcholem nejvyšší rakouské hory otřásla nejen rodinou oběti, ale i celou horolezeckou komunitou. Soud nyní rozhoduje, zda šlo o tragickou shodu okolností, nebo o selhání zkušenějšího partnera, které má nést trestní následky.
Na nejvyšší rakouské hoře se odehrálo drama, které teď sleduje celá alpská komunita. Případ Thomase Plambergera, jenž čelí obvinění z hrubě nedbalostního zabití své přítelkyně Kerstin Gurtner, může zásadně proměnit pohled na odpovědnost horolezců za své partnery. Rozhodnutí soudu v Innsbrucku totiž neřeší jen tragickou smrt jedné ženy, ale i otázku, kdy se risk v horách mění v trestný čin.
V lednu 2025 se dvojice vydala na výstup na Grossglockner, nejvyšší horu Rakouska. Trasa Studlgrat patří mezi poměrně obtížné alpské cesty a vyžaduje velmi dobrou fyzickou kondici i zkušenosti se skalním lezením. Podle obžaloby vyrazili příliš pozdě, podcenili zimní podmínky a neměli dostatečné nouzové vybavení. Teplota klesala k minus osmi stupňům, vítr o rychlosti až 74 kilometrů v hodině však srážel pocitovou teplotu až k minus dvaceti.
Osudová noc pod vrcholem
Dvojice dorazila k místu zvanému snídaňové místo brzy odpoledne. Jde o bod, odkud už návrat před vrcholem není snadný. Přesto pokračovali. Večer se však situace začala komplikovat. Podle státních zástupců byli kolem 20:50 fakticky uvězněni na hřebeni. Nad nimi přelétl policejní vrtulník, ale žádný nouzový signál z jejich strany nezaznamenal.
Krátce po půlnoci měl Plamberger poprvé telefonovat horské policii. Okolnosti hovoru jsou sporné. Záchranáři se jej pokoušeli opakovaně kontaktovat, ale telefon byl údajně přepnut do tichého režimu. Kolem druhé hodiny ráno měl muž svou přítelkyni zanechat asi 50 metrů pod vrcholovým křížem. Podle obžaloby byla vyčerpaná, podchlazená a dezorientovaná. Nepoužil záchrannou fólii ani jí nezřídil nouzový bivak. Tvrdí, že s ní zůstal hodinu a půl a odešel až poté, co jej vyzvala, aby šel pro pomoc.
Jeho postavu zachytily webkamery při sestupu z vrcholu. Záchranáři se kvůli silnému větru nemohli v noci dostat vrtulníkem na místo. Tělo Kerstin Gurtner bylo nalezeno až kolem desáté hodiny dopoledne. Zemřela sama ve sněhu na zmrzlém svahu.
Spor o odpovědnost a minulost obžalovaného
Státní zastupitelství tvrdí, že Plamberger byl zkušenější horolezec a výstup plánoval, a proto měl být považován za odpovědného vůdce túry. Podle žalobců podcenil nezkušenost své partnerky i extrémní zimní podmínky a pomoc přivolal příliš pozdě. Pokud bude uznán vinným, hrozí mu až tři roky vězení.
Obhajoba naopak zdůrazňuje, že výstup plánovali společně a oba se cítili dostatečně připraveni. Plamberger uvedl, že s partnerkou tvořili pár rok a plánovali společné bydlení. Připustil, že nemá specifický výcvik přežití, přestože získal určité zkušenosti během služby v rakouské armádě. Jeho právník označil celou událost za tragickou nehodu.
Další napětí do případu vneslo tvrzení, že obžalovaný měl v minulosti po hádce zanechat na Grossglockneru i svou bývalou partnerku, a to v zimě a za tmy. I tato skutečnost zazněla u soudu a přispěla k pochybnostem o jeho rozhodování v krizových situacích. Matka zesnulé přitom veřejně uvedla, že nechce hledat viníka a odmítá mediální tlak namířený proti obžalovanému. Sama prý její dcera milovala noční túry a nebyla v horách nováčkem.
Verdikt soudu tak nebude jen osobním rozsudkem nad jedním mužem. Může nastavit precedent pro všechny, kdo se vydávají do hor ve dvojici či skupině. Otázka zní, kde končí společné riziko a začíná trestní odpovědnost za život druhého.