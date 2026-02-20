Organizace kritizují Tejce za zrušení dotací pro protikorupční program
20. 2. 2026 – 14:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Organizace Transparency International (TI) a Oživení kritizují ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO) za zrušení dotací pro program Prevence korupčního jednání.
V dnešní tiskové zprávě uvedly, že vládní koalice chce umlčet své kritiky tím, že jim omezí financování. Poukázaly na to, že ministerstvo pod Tejcovým vedením zrušilo nevládním organizacím i řadu dalších nenárokových dotačních titulů. Tejc ČTK sdělil, že úkolem státu není financovat provoz neziskových organizací bez jasného dopadu na veřejnost. S protikorupčními organizacemi se chce sejít.
TI upozornila, že program Prevence protikorupčního jednání fungoval v Česku 20 let. Celková roční alokace se pohybovala okolo 4,4 milionu korun, přičemž TI a Oživení z ní každá čerpaly zhruba 1,4 milionu korun za rok. "Tyto finance podporovaly primárně bezplatné právní poradenství pro širokou veřejnost a dále osvětové aktivity a vzdělávání pro studenty či úředníky," shrnula TI.
"Co se týká protikorupčních programů, chci se sejít se zástupci protikorupčních organizací a očekávám projednání tohoto tématu v Radě vlády pro boj s korupcí. O případné podpoře lze uvažovat v rámci rozpočtu na rok 2027, ale pouze tehdy, pokud budou programy prokazatelně přínosné pro občany," uvedl Tejc. Dodal, že současné nastavení financování dotačních programů vychází ještě z návrhu rozpočtu předchozí vlády a že s ohledem na vysoký schodek rozpočtu bylo potřeba provést navíc i další úspory.
Organizace uvedly, že v rámci programu obdržely ročně stovky podnětů od veřejnosti. Loni jich bylo přibližně 500. "Nejčastěji se na právní poradny obou organizací obracejí lidé zabývající se korupčními kauzami na lokální úrovni," napsaly v tiskové zprávě s tím, že právě tyto podněty jsou velmi často jediným a zároveň velmi cenným zdrojem informací.
"Zrušit tento dotační program považuji za mimořádné nestrategické rozhodnutí. Ministerstvo spravedlnosti v čele s Jeronýmem Tejcem tak definitivně připravilo občany o bezplatnou službu, která pomáhala aktivně řešit korupci na celostátní i regionální úrovni. Kauzy měly dopad a často poukázaly na systémové chyby, které je třeba řešit," vzkázal ředitel TI David Kotora. Označil za ostudné, že se Tejc v médiích snaží vykreslit protikorupční organizace jako příživníky.
Organizace poukázaly na to, že vláda se ve svém programovém prohlášení opakovaně vymezuje vůči nevládnímu sektoru - například když uvádí, že "neziskové organizace mohou prosazovat své politické názory, ale nikoli z peněz daňových poplatníků". TI připomněla, že aktivně upozorňuje mimo jiné na problematiku střetu zájmů premiéra Andreje Babiše.