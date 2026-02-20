Zlom počasí: Meteorologové z ČHMÚ popsali, co nás čeká o víkendu
20. 2. 2026 – 13:25 | Magazín | BS
Odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu upřesnili, jaké počasí čekat o víkendu. Půjde o zásadní změnu po dnešním sněhu a mrazu.
Jsme na prahu již dříve avizované oblevy. Dnešek se ale ještě nese ve znamení zimy a zejména některá místa na jihu území v noci zasypala silná vrstva sněhu.
„V noci na jihu Čech i vydatněji sněžilo, a tak zde na některých místech napadlo bezmála 10 cm nového sněhu. V tuhle chvíli ale už srážky ustaly a další dnes čekáme až těsně před půlnocí,“ píšou meteorologové na sociální síti.
„Den začne velkou oblačností, postupně by se ale měla obloha od severozápadu protrhávat na oblačno až polojasno, v Čechách místy až skoro jasno. Večer se od západu začne přibližovat okluzní fronta, která na západ a severozápad znovu přinese zataženou oblohu,“ vysvětlují.
„Teploty jsou nejčastěji od -2 do -7 °C, na severu a severovýchodě území měříme díky zmenšené oblačnosti až -10 °C, ale třeba v Králíkách se teplota už včera večer dostala až na -14,4 °C. Dnešní nejvyšší teploty vylezou mezi -3 a +2 °C, ale pocitová teplota bude zejména na Moravě a ve Slezsku kvůli čerstvému větru o poznání nižší,“ popisují dnešní mráz.
O víkendu pak přijde déšť, teplo a obleva. Nejdřív ale ještě s rizikem: „V sobotu nás od západu přejde frontální systém, zpočátku bude ještě sněžit, postupně však přejdou srážky do deště ve všech polohách. Pozor! Na Moravě a v severovýchodních Čechách může déšť namrzat. A ani v neděli se deště nezbavíme a na horách nás čeká obleva,“ předpovídají odborníci.
V neděli teploměry vystřelí vzhůru: „Sobotní teplotní minima budou rozmanitá. Zatímco na západě Čech se budou pohybovat kolem -2 °C, na východě kolem -11 °C. Nedělní ráno bude výrazně teplejší a slabě mrznout by mělo jen v severovýchodní polovině území. Odpolední teploty budou v sobotu kolem 6 °C, chladnější zůstane Morava a SV Čechy s teplotami kolem 1 °C. I nedělní odpoledne bude teplejší. Kolem 4 °C naměříme v severovýchodní polovině území, jinde bude 6 až 11 °C,“ doplňují k předpovědi.
Žádné další ochlazení meteorologové v blízké budoucnosti nepředpokládají: Podle týdenní předpovědi ČHMÚ se teploty budou držet nad 10 °C minimálně do příštího pátku.
Předpovědní služba AccuWeather také předpokládá teplý celý zbytek února. Okolo 8. března očekává ochlazení, které by mělo trvat zhruba sedm dní.