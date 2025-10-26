Pozor na cestu do Španělska? Chystají se protesty proti turistům
26. 10. 2025 – 10:57 | Magazín | Žanet Ka
Země, kterou ročně navštíví přes dvacet milionů lidí, začíná ztrácet trpělivost. Demonstrace proti cestovnímu ruchu, zablokované pláže i napjatá atmosféra ve městech. Španělsko řeší, jak přežít vlastní popularitu.
Masový turismus, který přináší Španělsku miliardové zisky, začíná mít svou odvrácenou tvář. Ve městech jako Valencie, Barcelona nebo Palma de Mallorca narůstá odpor místních obyvatel proti přeplněným ulicím, rostoucím nájmům i ztrátě autenticity jejich čtvrtí. V posledních týdnech se demonstrace proti turistickému ruchu přiostřily, v některých případech se změnily v otevřené konflikty.
Incident ve Valencii: cyklisté mezi demonstranty
Napětí mezi obyvateli a návštěvníky se vyhrotilo minulý týden ve Valencii. Jak informoval server The Olive Press, během protestního pochodu sdružení Barrio en Peligro de Extinción („Čtvrť v ohrožení vyhynutí“) se do davu omylem dostala skupina nizozemských turistů na kolech. Když odmítli sesednout, došlo ke slovnímu konfliktu, který se podle svědků málem změnil ve fyzický střet.
Na videu, které kolovalo po sociálních sítích, je slyšet, jak demonstranti křičí „Jděte domů!“ a turisté se marně snaží z protestu vyjet. Organizátoři později incident označili za nešťastné nedorozumění, ale zároveň upozornili, že obyvatelé už dlouho čelí „neúnosné turistické zátěži“.
Masová turistika a únava místních
Podle reportáže WDR podobné napětí panuje i na Mallorce, kde se z demonstrací proti nedostatku bydlení staly pravidelné akce. Místní kritizují především růst cen nemovitostí a nájmů, které tlačí obyvatele z historických center pryč. Zahraniční investoři a krátkodobé pronájmy přes platformy jako Airbnb výrazně mění sociální strukturu měst.
„Lidé, kteří zde žili po generace, si už často nemohou dovolit bydlet ve vlastním městě. Turisté přitom dál přijíždějí v rekordních počtech,“ uvedl pro agenturu AFP jeden z organizátorů protestu.
Asociace hoteliérů FEHM se od násilnějších projevů distancuje, zároveň však přiznává, že města narážejí na limity své kapacity. „Každý, kdo obtěžuje hosty, ztrácí důvěryhodnost, ale i my musíme chránit kvalitu života místních obyvatel,“ uvedla asociace v prohlášení.
Když úspěch bolí
Turismus tvoří přibližně 12 % španělského HDP a zaměstnává miliony lidí. Jen v letošním létě navštívilo Španělsko rekordních 22,3 milionu zahraničních turistů, nejvíce z Velké Británie, Francie a Německa. Tento úspěch má však i stinnou stránku: přeplněné pláže, hluk, odpadky a tlak na infrastrukturu. Místní úřady proto zavádějí nová opatření od omezení počtu návštěvníků na některých místech až po přísnější regulaci krátkodobých pronájmů.
Protesty po celé zemi
Demonstrace proti masové turistice se v posledních měsících rozšířily z Kanárských ostrovů přes Mallorku až do Barcelony a Valencie. Server money-tourism.gr informoval, že někteří radikálnější aktivisté sahají k provokativním akcím, jako jsou útoky vodními pistolemi na turisty nebo blokování pláží. Tyto činy sice přitahují pozornost médií, ale zároveň vyvolávají obavy o mezinárodní image země.
Přestože se většina obyvatel distancuje od agresivních forem odporu, podle průzkumů až 68 % Španělů podporuje přísnější omezení turismu v centrech velkých měst.
Hledání rovnováhy
Španělsko tak stojí před zásadní otázkou: jak udržet prosperující turistický sektor, aniž by se z měst stala kulisa bez života. Valencie i další regiony nyní připravují strategii „udržitelného turismu“, která by měla přinést rovnováhu mezi potřebami obyvatel a zájmy cestovního ruchu. Zda se podaří napětí uklidnit, ukáže až příští sezona.