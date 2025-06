Vypadají božsky, ale tělo trpí: Módní kousek, který může potichu ničit vaši páteř

20. 6. 2025 – 13:14 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Jsou neuvěřitelně elegantní a dokážou proměnit každý outfit v záležitost hodnou přehlídkového mola. Řeč je o lodičkách, ikonickém kousku, kterému dal tvář francouzský návrhář Roger Vivier. Každá žena v nich působí dokonale. Jenže tahle dokonalost má i svou stinnou stránku. A tělo si ji dobře pamatuje.

Odkud k nám “ připluly “ lodičky?

Možná vás to překvapí, ale první podpatky rozhodně nezdobily nožky šlechtičen. Nosili je muži, perští válečníci na koních, a rozhodně ne kvůli eleganci. Malý podpatek jim pomáhal lépe se zachytit ve třmenu při jízdě a tím pádem lépe ovládat koně. Praktické, že? Až mnohem později, přes osmanské trhy a benátské dvory, si tenhle chytrý detail našel cestu do Evropy. Kdo si je zamiloval? Nikdo menší než Ludvík XIV., známý milovník extravagance, který z podpatků udělal doslova nástroj prestiže, vyšší podpatek znamenal vyšší společenské postavení. Až o století později se tahle původně mužská záležitost přelila i do dámských botníků. A z praktické pomůcky se stala legenda jménem lodičky.

Kdo si lodičky zamiloval? Návrhářské hvězdy, které jim vdechly styl i sex-appeal

Z praktické potřeby byla najednou módní fantazie. A právě tady přichází na scénu Roger Vivier - muž činu, kterému svět vděčí za to, že dal lodičkám tvar, jaký známe dnes. V padesátých letech obul královnu i filmové múzy a vsadil na ten nejžhavější detail – jehlový podpatek, tenký jako jehla, ale s dopadem jako blesk. Dior jeho práci miloval, ženy ho milovaly, a Vivier se tak stal králem elegance na špičkách.

zdroj: Dior

Pak přišel Manolo Blahnik, který lodičkám vdechl lehkost a noblesu, jakou známe ze Sexu ve městě. Každý pár byl jako sladkohořká luxusní bonboniéra – dokonalý, ručně vyráběný a s duší. Carrie Bradshaw by mohla vyprávět.

A co Christian Louboutin? Ten přidal rudou podrážku a světový hit byl na světě. Najednou bylo jasné, že lodička není jen obuv. Je to tajná zbraň sexappealu každé ženy.

zdroj: Freepic.com

Proč nám tahle krása ničí páteř?

Lodičky sice vypadají božsky, ale tělo je vnímá trochu jinak. Když si obujete podpatek, měníte přirozené nastavení těla. Pánev se posouvá dopředu, bedra se prohýbají víc, než by měla, a celá páteř se musí přizpůsobit nové ose. Ramena se napínají, šíje tuhne, kolena trpí. Elegantní krok za krokem se tak může postupně změnit v dlouhodobé přetížení zad a bolestivé napětí ve svalech. Tělo sice dlouho mlčí, ale jen chvíli. Potom se nemilosrdně ozvou první bolesti.

Ve spoustě případů se právě modelky, tanečnice a ženy pracující s tělem dozvídají po čtyřicítce a někdy i dříve, že za jejich bolestmi zad a kyčlí nestojí věk, ale léta strávená na špičkách. Nadměrné nošení vysokých podpatků zkracuje lýtkové svaly, zatěžuje meziobratlové ploténky a vnáší do těla nerovnováhu, která se neprojeví hned, ale zato trvale.

Dá se tomu nějak rafinovaně vyhnout?

Naštěstí ano. Nikdo neříká, že se musíte s podpatky nadobro rozloučit. Klíčem je střídmost a chytře zvolený kompromis. Vyhněte se jehlám na celý den a vsaďte na nižší, stabilní podpatek – třeba ten klasický „kitten heel“, který je aktuálně zpátky na výsluní. Stejně tak můžete sahat po lodičkách s ortopedickou stélkou nebo skrytým klínem, který udělá službu i efekt, aniž by tělo trpělo. Stylový trik? Mějte v kabelce baleríny nebo minimalistické sneakers, do kterých vklouznete, jakmile se zavřou dveře od kanceláře.