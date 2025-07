Výhra, která může zabít: Plastové zbraně v dětských automatech

24. 7. 2025 – 15:06 | Zpravodajství | Alex Vávra

Z herních automatů v Japonsku si děti mohly vytáhnout plastovou hračku, která se při bližším zkoumání ukázala být zbraní schopnou vystřelit ostrý náboj. Policie varuje: v zemi kolují tisíce smrtících "hraček", které mohou explodovat v ruce.

Jeřábové automaty, neboli „crane games“, jsou v Japonsku běžnou a oblíbenou součástí dětské zábavy. Vyhrát v nich můžete plyšáky, sladkosti, nebo i výřez dortu. Jenže teď se ukazuje, že mezi plyšáky se v tichosti schovávalo cosi mnohem děsivějšího – plně funkční střelné zbraně. Barevné plastové pistole, které se tvářily jako nevinné hračky, ve skutečnosti mohly zabíjet. A co je nejšílenější – nikdo si toho dlouhé měsíce nevšiml.

Podle japonské Národní policejní agentury (NPA) se do země dostalo až 16 000 kusů hračky s názvem Real Gimmick Mini Revolver. Pocházejí z Číny, byly určeny dětem od 12 let a sloužily jako výhry ve stovkách herních automatů po celé zemi. Na první pohled neškodná blbůstka: jasné barvy, osm plastových nábojů, úsměvné balení. Jenže konstrukce hračky skrývala mrazivou skutečnost – zbraň lze upravit nebo dokonce použít rovnou tak, jak je, ke střelbě ostrou municí.

Plastové peklo s úderníkem z kovu: Zbraň, která může explodovat v dětské ruce

Podle expertů NPA mají tyto pistole úderníky z tvrdého plastu nebo přímo kovu, umístěné přesně tam, kde je má i skutečná zbraň. A co víc – hlaveň revolveru je dost široká na to, aby pojala malorážovou střelu. To, co mělo sloužit k práskání do plechovek nebo k nevinným žertům, se tak rázem mění v potenciálně smrtící nástroj. A riziko není jen ve střelbě – podle forenzních zkoušek hrozí, že levná plastová konstrukce při výstřelu prostě vybuchne přímo v ruce toho, kdo ji drží. Výsledkem? Utržené prsty, devastující poranění, nebo rovnou smrt.

zdroj: Profimedia.cz

Real Gimmick Mini Revolvery byly dováženy od prosince loňského roku jednou společností do 78 různých firem v 31 japonských prefekturách. Policie k nim náhodou narazila při úplně jiném vyšetřování v domácnosti v prefektuře Hjógo. Až následné testy odhalily jejich skutečný potenciál. Výsledkem bylo spuštění rozsáhlé pátrací akce, která zatím přinesla zajištění pouhých 450 kusů. Zbytek – desítky tisíc – jsou zřejmě stále někde v oběhu. U dětí. V hernách. V domácnostech.

Tiché selhání systému: Zbraň mezi dětmi, dovoz bez následků

Policie zveřejnila seznam 16 dalších podobných modelů, rovněž čínské výroby, které konstrukčně umožňují střelbu ostrými náboji. Všechny spojuje stejný vzorec: tvrdý úderník, dostatečně široká hlaveň, laciné materiály – a absolutní absence bezpečnostních záruk. A co dovozci? Přestože to byli oni, kdo tyto potenciálně smrtící zbraně dostali přes celní kontrolu a rozdistribuovali je po celé zemi, nebyla proti nim vznesena žádná obvinění. Spekuluje se, že sami netušili, co ve skutečnosti prodávají. Stejně jako pravděpodobně ani výrobci – čínské továrny na laciné výherní hračky nejsou známé důsledností ani zájmem o bezpečnost.

Přesto se veřejnost ptá: Jak je možné, že se zbraň schopná zabít dostane nepozorovaně do rukou dětí? Kde selhaly kontroly? Proč nebyly importy lépe regulovány? A kdy se objeví další podobná „hračka“, která už si svou oběť vezme? NPA mezitím apeluje na občany: Pokud takovou pistoli vlastníte, odevzdejte ji co nejdříve na policii. Váš syn si možná myslí, že má cool hračku z automatu – ale drží v ruce něco, co by mu mohlo roztrhnout prsty nebo ohrozit život druhého. A pokud se někdy v budoucnu objeví v automatech hračky s názvem Real Gimmick Exploding Bullet, už to nebude varování. Bude to začátek tragédie, kterou nikdo nebude moct brát na lehkou váhu.