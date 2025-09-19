Vtělená elegance: Půvabná Kordula Stropnická se předvedla v nádherných běloskvoucích šatech
19. 9. 2025 – 7:37 | Magazín | Jiří Rilke
Sympatická zlatovláska uhranula publikum tancem se slunečním svitem.
Překrásná a sympatická Kordula Stropnická, dcera slavné herečky a spisovatelky Veroniky Žilkové, se na sítích zas tak často novými fotkami či obsahem neprezentuje. Když už ale jednou za čas ano, můžete vzít jed, že to bude stát za to.
Nutno také doplnit, že Kordula vlastně ani nepotřebuje rozjet žádné síťové dělostřelectvo. Však fanoušci ještě teď nemohou rozdýchat její nedávné fotky v bikinách.
A nyní přichází další snění: Kordula tentokrát zůstala oblečená, ale elegancí a neskutečnými křivkami dokáže fascinovat jakbysmet.
Na nové sérii snímků pózuje se svou milovanou klisnou Cornelií – ano, s tou samou, na kterou běžně usedá při závodech v parkouru.
Pozornost na sebe ale strhává především ona sama v elegantních, vlastně celkem jednoduchých, ale skvěle slušivých bílých šatech. U příspěvku poděkovala módní návrhářce Laura Briceňo Scott, můžeme tedy předpokládat, že šaty vytvořila právě ona.
Klobouk dolů, vypadají skvěle. Na druhou stranu, laťka je celkem nízko, vzhledem k tomu, že Kordula by byla k sežrání i v pytli od brambor.
