A je to venku! Štefan Margita přiznal novou lásku: "Je stejně milá jako Hanka"
19. 9. 2025 – 8:20 | Magazín | Jana Strážníková
Slavný pěvec přiznal, že celý život truchlit nebude a že si našel někoho nového.
Když nás před třemi lety opustila legendární zpěvačka Hanka Zagorová, truchlil celý národ, nespočetný dav fanoušků a ze všech nejvíc samozřejmě její milující manžel, Štefan Margita.
Na Hanku samozřejmě nikdy nezapomene, zároveň ale dobře ví, že život nekončí a strávit stáří jen ve smutku a truchlení by nikomu nic dobrého nepřineslo.
Už nedávno naznačoval, že otevřel dveře nové lásce. A nyní to v rozhovoru pro magazín Expres přiznal naplno.
Nestydí se nicméně přiznat, že na Hanku stále myslí. Ještě aby ne, však spolu strávili třicet let: „Život je strašně krátký, a když někoho máte rád, zažijete to nejkrásnější období v životě. To se mi povedlo a po těch třiceti letech se statečně přiznávám, že mi moc schází,“ uvedl.
„Ale pokračuji dál ve svém životě, dělám velkou O2 arénu k sedmdesátinám, kde dámy, které se mnou natočily novou desku, taky budou. A budu tam mít duet i s Hankou, je udělaný technickou vymožeností. Hanka se tam objeví jako hologram, takže berte si kapesníky,“ zve v trochu hořkosladkém tónu.
Ale snad abychom ho přehnaně nelitovali, rovnou také prozradil: „Ale mám někoho vedle sebe a je stejně tak milá jako Hanka.“
Svou novou lásku ale zatím veřejnosti předvést nechce: „Zatím ale do společnosti spolu nepůjdeme,“ umívá se tajemně.
Svatbu nicméně čekat nemusíme, jak zpěvák nedávno rozhodně prohlásil pro Super.cz: „To už ne. Vztah ano, oženit ne.“