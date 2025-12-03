Všichni dříve odsouzení v kauze Stoka chtějí dohodu o vině, rozhodne soud
Všichni obžalovaní v brněnské korupční kauze Stoka, kteří byli v původním řízení nepravomocně odsouzeni, uzavřeli s žalobcem dohody o vině a trestu.
Soud se všemi bude zabývat odděleně. Týká se to i bývalého místostarosty brněnské části Brno-střed Jiřího Švachuly (dříve ANO). Část obžalovaných včetně Švachuly vinu dřív odmítala. Uzavřením dohody přiznali vinu. Dohody podléhají schválení soudu. V případu čelí obžalobě 11 lidí a dvě firmy. Krajský soud v Brně dnes znovu případ otevřel po 3,5 letech a státní zástupce mu na úvod jednání navrhl, aby všechny dohody schválil. Pokračovat se bude ve čtvrtek.
Soud v původním řízení všechny obžalované až na dva muže odsoudil, odvolací soud ale rozsudek zrušil a případ vrátil do Brna, kde se nyní začal projednávat znovu. Dohodu o vině a trestu tak neuzavřeli jen podnikatel Ivan Truneček a Petr Kalášek. Oba vinu odmítali a soud je původně v plném rozsahu zprostil. Jen tito dva obžalovaní zůstali po dnešku v původní kauze, zbylou část soud rozdělil na jednotlivé případy, kterými se bude zabývat odděleně. A to převážně ve čtvrtek a v pátek, dohoda politika Švachuly, který podle žalobců korupční skupinu řídil, je v plánu ve čtvrtek.
V kauze jde o údajné ovlivňování zakázek na radnici části Brno-střed. Navrhované tresty v uzavřených dohodách jsou podle státního zástupce Petra Šeredy v kontextu původního zrušeného rozsudku, jsou ale zmírněné. Výše žalobce sdělí až v konkrétních návrzích soudu. Soud dohody schválit nemusí, trestní líčení by pak pokračovalo standardně.
"Tresty byly s různými obžalovanými dohodnuty různým způsobem, ale dá se říci, že jsou zhruba v kontextu původního zrušeného rozsudku, mírně zmírněné s ohledem na to, že uběhla poměrně dlouhá doba. Jsou tam i nepodmíněné tresty," řekl novinářům v přestávce státní zástupce Petr Šereda.
V původním líčení uložil soud třem lidem tresty vězení od šesti do 9,5 roku. Kromě Švachuly, který dostal nejdelší trest, šlo o podnikatele Samana El-Talabaniho a Pavla Ovčarčina. Vězení doprovodily i tresty zákazu činnosti nebo propadnutí majetku. Dalších šest lidí - podnikatelů i činitelů na radnici Brno-střed dostalo podmíněné tresty. Peněžitými tresty a zákazem účasti na veřejných zakázkách soud potrestal obžalované firmy Krostav a UNO.
Korupce na radnici Brna-středu se podle žalobců organizovaně odehrávala při zadávání veřejných zakázek v letech 2015 až 2019. Podle původního rozsudku krajského soudu šlo o organizovanou skupinu s respektováním hierarchie, její činnost směřovala k zadávání veřejných zakázek a poskytování neveřejných informací vybraným společnostem, které za tyto informace poskytovaly předem smluvený úplatek. Nejčastěji šlo o deset procent z ceny zakázky. Zmanipulované zakázky přesahovaly podle soudu 260 milionů korun; obžalovaní údajně získali úplatky za desítky milionů.
Původní hlavní líčení začalo v září 2020. Rozhodnutí soud vyhlásil v květnu 2022, odvolali se proti němu obžalovaní i žalobce, který pro některé žádal přísnější tresty. Odvolací vrchní soud rozsudek zrušil v listopadu 2024. Podle odůvodnění proces trpěl závažnými vadami, kvůli nimž rozsudek nemohl obstát, soud například rozhodoval o skutku, pro který ani nebyla podána obžaloba.